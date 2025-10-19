El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto López de la Torre, en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de Santander, donde tiene su despacho.

Alberto López de la Torre, en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de Santander, donde tiene su despacho. Héctor Ruiz

Alberto López de la Torre

Emprendimiento con acento cántabro
Un apoyo industrial al estilo Amazon en 3D

La startup Manfacter, con sede en Santander, ofrece una plataforma que conecta a empresas con fabricantes para el desarrollo de sus diseños

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Un día sueñas con un tipo de bolígrafo innovador, con un diseño muy especial, o desarrollas una alarma antirrobo genuina en el mercado. O cualquier ... tipo de producto. A partir de ahí, necesitas que alguien te ayude a fabricar esas carcasas que has imaginado. Ahí es donde encontró Alberto López de la Torre (San Sebastián, 1989) el nicho en el que encajar, y además lo ha logrado desde Cantabria y muy rápido. En menos de un año ha hecho suyo ese espacio con el lanzamiento de una plataforma, Manfacter, centrada no sólo en ayudar a otros emprendedores a hacer realidad sus proyectos, también a que empresas ya asentadas den con un proveedor que pueda fabricar en serie sus diseños en tres dimensiones con la mejor oferta.

