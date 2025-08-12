El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Parcela solicitada por Boluda en el Puerto, con un muro perimetral y detrás de la lonja de Santander. Roberto Ruiz

Boluda solicita otros 20.000 m2 en el Puerto para ampliar su actividad de contenedores en Santander

La compañía aspira a construir una nave de 1.250 m2 para reparar los container y empleará el terreno adicional como zona de almacenamiento

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Los planes de Boluda Corporación Marítima en el Puerto de Santander no paran de crecer. El gigante logístico ha solicitado, a través de ... la sociedad NSCT Investments SL, la adjudicación de una nueva concesión administrativa en el recinto cántabro para ocupar una superficie de 20.386 metros cuadrados con el objetivo de seguir incrementando su actividad en los muelles de la capital regional.

