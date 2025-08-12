Boluda solicita otros 20.000 m2 en el Puerto para ampliar su actividad de contenedores en Santander

Los planes de Boluda Corporación Marítima en el Puerto de Santander no paran de crecer. El gigante logístico ha solicitado, a través de ... la sociedad NSCT Investments SL, la adjudicación de una nueva concesión administrativa en el recinto cántabro para ocupar una superficie de 20.386 metros cuadrados con el objetivo de seguir incrementando su actividad en los muelles de la capital regional.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), en un anuncio firmado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, referente al trámite de competencia de proyectos antes de asignar dichos terrenos a Boluda. Dicho de otra manera, la entidad da la oportunidad a otras empresas para presentar solicitudes que tengan una finalidad similar para decidir entre la mejor propuesta.

Las claves 92.351 contenedores han pasado por el Puerto entre enero y julio, un 7,4% más que en 2024.

120 metros adicionales acaba de abrir la APS para las vías de las grúas portacontenedores.

La compañía, que desde la primavera de 2023 explota la Terminal de Contenedores que ella misma construyó, ha pedido nuevo espacio en la denominada parcela 'Búnker', situada junto a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto. En concreto, la finca se ubica detrás de la Lonja de Pescadores, pasando el Puente de Raos.

La pretensión pasa por construir una nave de 1.250 m2 para la reparación de contenedores, control de acceso y almacenamiento de contenedores para reparar y ya reparados, además de depósito de vacíos y actividades de cross-docking (recepción de mercancías y, sin almacenarlas, enviarlas a su destino final), figura en la publicación del BOE.

Boluda está convirtiendo a Santander en uno de sus ejes de negocio. Como muestra, tal y como avanzó El Diario el jueves, la compañía puso en marcha el viernes su nueva línea «de alta velocidad» para conectar África y el norte de Europa.

Los datos Competencia de proyectos El Puerto anuncia en el BOE el plazo para que otras empresas puedan optar a esa parcela Emplazamiento La concesión pedida se encuentra en el 'Búnker' del Puerto detrás de la Lonja de Pescadores

En concreto, lo que ha hecho Boluda es mejorar sus rutas ya operativas con escala en Santander, pero ahorrando siete días en el tráfico total de las mercancías en un trayecto que tiene como extremos Senegal, pasando por Cabo Verde e Islas Canarias; y, en la parte septentrional, Rotterdam (Holanda) y Tilbury (Inglaterra). Ambos recorridos convergen en la escala en Cantabria, con la particularidad de que a partir de ahora los dos barcos -de Boluda y la naviera Samskip- que naveguen dichas líneas transbordarán de forma simultánea en la Terminal de Raos 3.

Esto es posible gracias a las obras que ha hecho la propia APS para la ampliación de las vías que utilizan las grúas portacontenedores, una iniciativa en la que está invirtiendo 2,49 millones y que acomete en dos fases.

Obra terminada

Precisamente, el Puerto anunció el viernes que se ha terminado esa primera pata del proyecto, la enfocada a que dos barcos operen a la vez; mientras que la segunda va dirigida a recibir buques más grandes a futuro. De hecho, el viernes se estrenó la nueva operativa con los barcos de Boluda y Samskip.

Según César Díaz, se ha abierto un tramo de 120 metros lineales sobre los 170 totales que conforman la nueva plataforma del muelle. Esta actuación «nos permite ofrecer desde ya la posibilidad de que dos buques portacontenedores puedan operar al mismo tiempo en la terminal, duplicando la capacidad de rendimiento de ese muelle y dando respuesta inmediata a las necesidades de nuestros clientes», dijo.

El Puerto mejora hasta julio un 7,4% su tráfico de contenedores, con 92.351 unidades. A final de año prevé rebasar los 150.000.