La cántabra West Packaging desarrolla «el primer vaso de cartón sin plástico» de fabricación española

La cántabra West Packaging, instalada en Reocín y dedicada a producir embalaje de cartoncillo, no para de superar hitos. Ya fue un logro que su primer año de vida transcurriera contra viento y pandemia, en 2020. Un reto que no impidió que la empresa se alzase con el premio Pyme del Año 2024 de Cantabria. Pero es que desde que se llevase el galardón a casa han seguido con su buena marcha. El pasado ejercicio cerraron con una facturación de más de 22 millones de euros -el anterior fueron 20- y su plantilla ha continuado aumentando hasta superar los 140 empleados -cuando ganaron el premio en junio eran 120-. Y suma y sigue, porque entre los otros Everest que ha coronado la pyme está el de haber lanzado al mercado español «el primer vaso de cartón libre de plástico», tal y como asegura el director general de la compañía, Fernando Carral.

La buena trayectoria que está teniendo West Packaging se debe en gran medida a la apuesta que ha realizado desde su origen hace cinco años por la sostenibilidad. «El apetito de los clientes de estar con nosotros también es porque ven una empresa 100% comprometida con el medio ambiente», explica Carral. De hecho, concreta que «estamos creciendo mucho en grandes multinacionales sobre todo por el tema de envases 100% sostenibles». Ahí es donde han conseguido uno de sus últimos logros al haber desarrollado «el primer vaso libre de plástico» de España. ¿Qué quiere decir? «Normalmente los vasos que hay en el mercado y parecen de cartón realmente llevan una película laminada de plástico para que aguante mejor cuando viertes el líquido».

16.000 toneladas de cartón al año salen de la planta de West Packaging de Reocín.

Sin embargo, el que ya fabrica West Packaging en su planta de Reocín con celulosa no tiene esa película y es 100% compostable. ¿Cómo se puede identificar? Los suyos ya no se tienen que distribuir con el logo con el que la Unión Europeo obliga a señalar los productos de este tipo que sí tienen plástico en su composición, y que consiste en un dibujo de una tortuga muerta. «No ha sido fácil, han sido dos años de desarrollo y la materia prima la hemos conseguido junto a un proveedor europeo», detalla el director de la empresa cántabra al tiempo que asegura que «nuestro vaso aguanta lo mismo que los otros, pero sin plástico; un viernes dejé uno con agua en la oficina y cuando volví el lunes estaba igual».

Dichos recipientes de West Packaging se pueden encontrar principalmente en el servicio de 'delivery' (reparto a domicilio) de las principales cadenas de comida. No obstante, el material desarrollado sirve para otro tipo de embalajes, como las anillas para agrupar latas de refrescos de los supermercados, cajas de frutas y demás estuches de productos. Lo cierto es que al dar un paseo por la fábrica de Reocín identificas sin complicaciones las principales marcas y cadenas de distribución. «Hoy vas al supermercado y diría sin miedo a equivocarme que el 50% ya es cartón nuestro», destaca Carral.

Además de en España, ahora mismo la planta de cartoncillo cántabra está suministrando a clientes de Francia y Portugal. Carral insiste en que por lo que más les están buscando es por su compromiso con la sostenibilidad, algo a lo que desde la UE se está obligando a las empresas. «Tenemos un certificado de compostabilidad que está gustando mucho a nuestros clientes y que la competencia no les está suministrando». Además, el compromiso medioambiental no termina ahí porque la pyme está «en cuanto a CO2 compensando todas nuestras emisiones con créditos de bosques y demás acciones para compensar nuestra huella». Eso unido a los certificados que tienen, que «son los más exigentes». No obstante, apostilla que todo ello les implica un sobreesfuerzo. «Supone para nosotros más procedimientos, más gente involucrada en los procesos medioambientales, tenemos un equipo de calidad sólo dedicado a ello».

El volumen de producción es tal que anualmente salen 16.000 toneladas de cartón de las instalaciones de la empresa de Reocín. Un volumen de pedidos que no hace más que crecer y por el que, de hecho, van a tener que incorporar una línea de producción más, conformada por una impresora (que se sumará a las dos que tienen), una troqueladora y una plegadora (en este caso cuentan ya con cinco en funcionamiento de cada). Además, tienen una máquina formadora de vasos. Respecto a la plantilla, de más de 140 trabajadores, también está previsto que siga aumentando, para lo que «estamos formando un equipo muy joven en todas las secciones, muchos recién salidos de la universidad y ya con puestos con bastante responsabilidad y de manera indefinida».