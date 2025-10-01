Cantabria, cuarta región donde más crecen las matriculaciones con un 20%

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Cantabria alcanzaron las 6.428 unidades hasta septiembre, lo que supone un incremento del 20% respecto al mismo ... mes del año anterior, superior al 14,7% de la media del país y el cuarto más alto de las comunidades autónomas, que lidera la Comunidad Valenciana (48,4%).

En septiembre se matricularon 770 turismos en la región, lo que supone un 15,7% más que en el mismo mes de 2024, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados ayer.

En el noveno mes del año las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron en Cantabria las 128 unidades, lo que supone un alza del 70,7% respecto a septiembre de 2024. Y en lo que va de año crecieron un 15,6%, hasta las 795.

Mientras que los vehículos industriales registraron un descenso del 8,3% interanual con 33 unidades (frente a la subida del 22,8% de media nacional), y también bajaron de enero a septiembre un 22,9%, con 272, cuando en España la caída fue del 7,9%.

Además, las matriculaciones de autobuses hasta septiembre ascendieron a 27 (-6,7% en España), de las que 14 corresponden a septiembre.

Por otra parte, Cantabria registró hasta septiembre 2.815 matriculaciones de vehículos híbridos y 1.341 de electrificados, que crecen respecto al mismo periodo de 2024. Concretamente, las matriculaciones de vehículos híbridos repuntaron un 26,3% interanual en el acumulado y un 29,3% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, con 344 unidades. En el primer caso están por debajo de la media nacional (31,7%) y en el segundo, por encima (21,2%).