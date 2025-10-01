El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vehículos en el Puerto de Santander. Daniel Pedriza

Cantabria, cuarta región donde más crecen las matriculaciones con un 20%

En septiembre se matricularon 770 turismos en la región, lo que supone un 15,7% más que en el mismo mes de 2024

H. R.

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:14

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Cantabria alcanzaron las 6.428 unidades hasta septiembre, lo que supone un incremento del 20% respecto al mismo ... mes del año anterior, superior al 14,7% de la media del país y el cuarto más alto de las comunidades autónomas, que lidera la Comunidad Valenciana (48,4%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

