CEOE inaugura su C-Meet con el foco puesto en reducir la brecha digital y retener talento en Cantabria La edición de este año del foro, que tiene lugar en Espacio Santander, se ha convertido en la más concurrida hasta la fecha al reunir a más de 800 personas

Héctor Ruiz Santander Jueves, 2 de octubre 2025, 12:30

«No hablamos de la innovación, la vivimos» es el eslogan bajo el que CEOE-Cepyme Cantabria ha inaugurado su nueva edición del C-Meet. Un encuentro que se desarrolla este jueves y viernes en el Espacio Santander y que tiene entre ceja y ceja convertirse en el evento digital de referencia de la región. Por el momento, el paso es firme porque, según apunta la patronal, ha conseguido elevar sus inscripciones un 60% con respecto al pasado año y contar con una asistencia de 800 personas y la presencia de 80 empresas de fuera de Cantabria. De esta forma, el espacio se consolida como un punto de encuentro para debatir los retos digitales.

Los datos de participación han sido motivo de alegría tanto para la CEOE como para el Gobierno de Cantabria, que colabora en la organización del evento. Y así lo ha reconocido tanto el presidente de la patronal en la comunidad, Enrique Conde, como el consejero de Industria, Eduardo Arasti. En ellos ha recaído la inauguración de la cita, ante un aforo que estaba realmente mucho más concurrido que un año atrás. Además de cosechar una mayor expectación en esta ocasión por parte de la empresa, el evento también ha estrechado lazos con la Universidad, un ingrediente que Conde ha confirmado como «esencial», entre otras cuestiones porque «necesitamos retener talento, dar oportunidades de crecimiento aquí, para también conseguir atraer talento de fuera, algo que creo que estamos consiguiendo».

Para el representante de los empresarios Cántabros, la investigación, el desarrollo y la innovación deben ser «los vectores de crecimiento de la comunidad para que realmente se produzca un cambio de modelo de negocio». Una valoración que ha ofrecido en referencia a que «justo hoy han salido los datos del paro, que ha crecido este último mes», por lo que es necesario a su juicio invertir en empleo que genere un mayor valor añadido para la sociedad.

Arasti en su intervención ha asegurado que están en ese camino. «Nuestro Gobierno apuesta por las nuevas tecnologías y el desarrollo», ha asegurado antes de pasar a enumerar las medidas que han aprobado a lo largo de la presente legislatura. Entre ellas, «la mayor bajada de impuestos de la historia porque creemos que el dinero debe estar en los bolsillos de la gente para que pueda emprender». Asimismo, no ha dejado de destacar la Ley de Simplificación Administrativa que ha impulsado el ejecutivo, o que han pasado de un gasto en I+D+i de 38 a 60 millones de euros y, entre otras iniciativas, la creación del Centro de Ciberseguridad de Cantabria.

«Debemos terminar con la brecha digital y la escasez de profesionales con perfil tecnológico que existe en Cantabria», ha confesado el Consejero de Industria que ha recalcado que encuentros como el C-MEET ayudan en ese objetivo. «Durante miles de años la gente se ha juntado para poder abordar los problemas que tenían y poder buscar soluciones y este foro es un caso más», ha recalcado al tiempo que ha incidido en que «al Gobierno nos resulta clave esta colaboración porque la unión hace la fuerza y por separado no se puede hacer prácticamente nada».

Acto seguido ha comenzado la primera de las ponencias, de la mano de Mercedes Mariño (Amazon Web Services), que ha abordado la manera en la que la inteligencia artificial está impactando en la sociedad y cómo favorecer que tanto empleados como empresas obtengas un beneficio de la transformación. «Es cierto que dentro de no mucho parte de nuestro trabajo va a desaparecer porque nos va a reemplazar un algoritmo», pero a su vez ha incidido en que «no deja de ser paradójico que ante esa realidad estemos en un momento en el que las compañías están teniendo problemas para dar con perfiles digitales».

El evento, que se desarrolla durante este jueves y continuará el viernes, cuenta con un programa total de 20 horas. La configuración del evento tiene ponencias, casos de éxito, demostraciones y mesas redondas con el foco puesto en brindar un espacio en el que confluyen quienes buscan soluciones de transformación digital con quienes son capaces de ponerlas en marcha.