CEOE Cantabria reunirá a más de 800 personas en el C-Meet que celebra este jueves y el viernes La cita, que se desarrollará en Escenario Santander contará además con la participación de más de 80 empresas de fuera de la región

H. R. Santander Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:37

CEOE-Cepyme Cantabria tiene ya todo ultimado para celebrar este jueves y viernes la que espera que sea la edición más ambiciosa y multitudinaria del C-Meet. El encuentro, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Industria del Gobierno regional, tiene confirmada la asistencia de más de 800 personas, un 60% más que 2024. Además, contará con la presencia de 80 empresas de fuera de Cantabria con el objetivo de hacer de este evento una cita imprescindible para profesionales, empresas y agentes de todos los sectores en el norte de España.

Durante 20 horas repartidas entre el jueves 2 y el viernes 3, Escenario Santander volverá a convertirse en el epicentro de la actividad empresarial y el networking de la región. La configuración del evento cuenta con ponencias, casos de éxito, demostraciones y mesas redondas con el foco puesto en brindar un espacio en el que confluyen quiénes buscan soluciones de transformación digital con quienes son capaces de ponerlas en marcha.

De esta forma, la cita impulsada por CEOE-Cepyme Cantabria ha dado un paso adelante. Con la implicación de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, así como el apoyo de 17 empresas tecnológicas de la región y el patrocinio del Clúster Tera, Ascentic y Cosmikal. El programa previsto incluye ocho ponencias de primer nivel, entre las que sobresalen especialmente las intervenciones de Carlos Santana, creador del canal DotCSV (jueves, 18.45 horas) y Mónica Quintana, CEO de Mindset (viernes, 13.15 horas). El panel de conferenciantes, compuesto por un 75% de mujeres, se completa con Mariona Sanz (Barcelona Supercomputing Center), Mercedes Mariño (Amazon Web Services), Carmen Torrijos (Prodigioso Volcán), Aitor de la Pinta (Fortinet), Carmen Cuadrado (Shein) y Elena Cidón (Red.es).

Otro de los pilares del evento serán los ocho casos de éxito presentados por empresas del sector TIC cántabro. Entre las 12.30 y las 14.00 horas del jueves, Celestia TST, CTC, Evenbytes, Incentro, INGECID, LIS Data Solutions, VBE6D y WSP compartirán sus proyectos más innovadores y demostrarán que nuestra región tiene capacidades y profesionales altamente competitivos.

Actividades

Entre las múltiples actividades programadas destacan el Startup Pitch Demo, con presencia de cinco startups plenamente consolidadas; la mesa redonda con expertos de Eslovenia, encabezada por Emilija Stojmenova, exministra de Transformación Digital del país balcánico; y la mesa redonda sobre marcas territorio, prevista para el viernes a las 11.30 horas. En este espacio, se pondrá de manifiesto la vinculación de C-Meet con Green Valley Cantabria Tech y se explorarán los retos y desafíos que tiene por delante la marca cántabra para proyectar el sector TIC de la región en el ámbito nacional e internacional.

De este modo, C-Meet 2025 se confirma como un foro empresarial dinámico, en el que siempre están pasando cosas interesantes, y especialmente propicio para que fluyan el networking y los vínculos entre profesionales. Para incentivar esa conexión en un ambiente más distendido, el jueves se celebrará una comida popular. Gracias al apoyo del Clúster TERA, se creará un entorno ideal para que los asistentes continúen generando contactos de manera cercana e informal. Además, el evento contará con actuaciones en directo de Casapalma, Escuela de Calor y El Enfermo Imaginario.

Esta apuesta por la cercanía y el networking se verá reforzada gracias a la implicación de productores de la región como Siderit, Dougalls, El Dromedario o Vallucas, la presencia de Coca Cola y una programación de actividades que buscan impulsar la colaboración profesional entre todos los participantes.