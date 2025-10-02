El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Turistas bajo la lluvia en la zona de El Sardinero, en Santander, el pasado septiembre. Juanjo Santamaría

Cantabria logra el mejor dato de empleo en septiembre de su historia pese a perder 6.412 afiliados a la Seguridad Social

Este drástico recorte no tiene su traducción en las cifras de paro, pues el desempleo regional sólo crece en 121 personas

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:40

El fin del verano es buen momento para hacer balance, más en una campaña estival en la que Cantabria ha alcanzado máximos de afiliación a ... la Seguridad Social y suelo en cuanto a número de parados -con todos los condicionantes ya mencionados en reiteradas ocasiones por los cambios en la contabilidad del desempleo registrado- aupada a lomos de la intensa actividad turística y hostelera. Los datos de paro correspondientes a septiembre, como si de un acordeón se tratara, anticipan la etapa de contracción de la economía regional después de varios meses en fase expansiva.

