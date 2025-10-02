Cantabria logra el mejor dato de empleo en septiembre de su historia pese a perder 6.412 afiliados a la Seguridad Social

El fin del verano es buen momento para hacer balance, más en una campaña estival en la que Cantabria ha alcanzado máximos de afiliación a ... la Seguridad Social y suelo en cuanto a número de parados -con todos los condicionantes ya mencionados en reiteradas ocasiones por los cambios en la contabilidad del desempleo registrado- aupada a lomos de la intensa actividad turística y hostelera. Los datos de paro correspondientes a septiembre, como si de un acordeón se tratara, anticipan la etapa de contracción de la economía regional después de varios meses en fase expansiva.

Así ha sido en el caso de la región, muy condicionada por el dinamismo terciario, lo que se ha notado en el empleo. Según las estadísticas que se acaban de dar a conocer este jueves, la Comunidad pierde 6.412 cotizantes a la Seguridad Social, el mayor recorte de todo el país con un 2,63% y frente a una ligera creación de afiliados a nivel nacional del 0,15%. Sin embargo, esta notable reducción no esconde otra realidad: la región acumula 3.533 trabajadores más que un año antes, una subida del 1,51% frente al 2,36% medio, lo que supone un nuevo récord histórico para un mes de septiembre. A día de hoy hay 237.748 afiliaciones de media.

No sólo eso. Los datos difundidos por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social igualmente vuelven a refrendar la doble realidad que presenta la evolución de las altas efectivas y los datos de paro registrado. La cifra de desempleados cántabros tan sólo se incrementa en 121 personas, un 0,45% más frente al descenso del 0,2% en España. El Servicio Cántabro de Empleo contabiliza en la actualidad 27.277 nombres y apellidos que quieren trabajar y no encuentran oportunidad. En cualquier caso, son 1.653 menos que en 2024, una rebaja del 5,71%, aún menor que el 5,97% de la media autonómica.

La influencia del sector servicios no sólo explica la caída en las altas a la Seguridad Social con el fin de la temporada veraniega, sino igualmente su preponderancia en las listas de desempleo. El paro subió en el sector terciario en 124 personas, por lo que dicho campo aglutina 20.521 personas en busca de empleo. Industria también suma 14 desempleados y la agricultura seis. Construcción (-17) y colectivo sin empleo anterior (seis menos) presentan recortes en su número de reclamantes.

Contratación

Cantabria tuvo 15.926 contratos el mes pasado, 2.086 más que en agosto equivalentes a un 15,07% más, frente a un incremento español del 47,4%. El sumatorio supera en 1.541 al ejercicio previo, un 10,7% más. En España la subida es del 8,49%.

De toda esta cifra la temporalidad sigue mandando, pues un 72,6% son provisionales. Tan sólo 4.354 contratos del total tienen carácter indefinido.