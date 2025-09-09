El Clúster de la Industria de Defensa busca más áreas de negocio para sus socios cántabros

El auge de la industria militar y de defensa en Europa tiene como derivada el necesario desarrollo de los proveedores vinculados a este sector. ... Con un mayor compromiso presupuestario de los miembros de la UE, el Clúster de la Industria de Defensa (CID) vuelve a invitar a sus integrantes a participar en un diagnóstico individual que profundice en cómo sus tecnologías o procesos productivos pueden encajar en las crecientes necesidades del Ejército.

El CID, con influencia ya nacional pero con origen y sede en Santander, ha lanzado lo que denomina como segunda edición del Plan Industrial y Tecnológico del Clúster (Planitec), con el objetivo de ayudar a sus asociados a identificar sus capacidades dentro del sector de defensa. La primera edición, celebrada en 2024, ya contó con más de 30 participantes, que rindió fruto en forma de nuevo negocio.

El colectivo trabaja en estos momentos en una doble vertiente dentro del Planitec. Por un lado, el estudio actualizará y ampliará el diagnóstico de capacidades industriales y tecnológicas de los miembros del CID, incluyendo las lecciones aprendidas de la primera edición, con el fin de mejorar tanto la calidad del análisis como la utilidad de los resultados para los participantes.

De este modo, cada empresa recibirá un informe individual con su posicionamiento dentro del ecosistema de defensa y, a partir del conjunto de resultados, se identificarán tendencias y brechas que podrían ser de interés para todos los integrantes.

Las claves Cada compañía recibe un informe individual con su posicionamiento dentro del ecosistema de defensa

El colectivo analiza las oportunidades vinculadas al papel creciente del Fondo Europeo de Defensa

Por otro lado, las características y particularidades de quien atesora el dinero en la actualidad. Según el Clúster, dada la evolución del entorno geopolítico y el creciente papel del Fondo Europeo de Defensa como motor de inversión en capacidades estratégicas, es necesario actualizar las oportunidades al respecto. Para ello, entre las diferentes actuaciones se encuentra el análisis y resultado de las convocatorias del año pasado, las líneas de trabajo promovidas en 2025 y las previsiones y planes programados para el ejercicio próximo.

En paralelo, la entidad igualmente pone el foco en otros instrumentos de cooperación e inversión industrial impulsados por organismos como la OTAN, la Agencia Europea de Defensa (EDA) y otras entidades multilaterales de interés estratégico.

Reto con las exportaciones

Por otra parte, el Clúster celebrará el próximo 22 de septiembre una jornada técnica sobre las exportaciones de material de defensa y las tecnologías de doble uso (civil y militar). El objetivo pasa por ahondar en los retos actuales y las perspectivas prácticas de estas operaciones.

La cita tendrá lugar en la Cámara de Comercio, de 09.00 a 12.00 horas, y contará con la participación del presidente del CID, Manuel Vila; su homólogo de la Cámara, Tomás Dasgoas; y Belén Palao, socia directora de Bin Palao.