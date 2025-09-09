El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un submarino S-80 en el astillero de Navantia, en Cádiz, proyecto con participación cántabra. EFE

El Clúster de la Industria de Defensa busca más áreas de negocio para sus socios cántabros

La entidad arranca una nueva edición de su Plan Industrial y Tecnológico para diagnosticar líneas de actividad donde encajan sus integrantes

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

El auge de la industria militar y de defensa en Europa tiene como derivada el necesario desarrollo de los proveedores vinculados a este sector. ... Con un mayor compromiso presupuestario de los miembros de la UE, el Clúster de la Industria de Defensa (CID) vuelve a invitar a sus integrantes a participar en un diagnóstico individual que profundice en cómo sus tecnologías o procesos productivos pueden encajar en las crecientes necesidades del Ejército.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  4. 4

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  5. 5

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles
  6. 6

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
  7. 7 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
  8. 8

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  9. 9

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  10. 10

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Clúster de la Industria de Defensa busca más áreas de negocio para sus socios cántabros

El Clúster de la Industria de Defensa busca más áreas de negocio para sus socios cántabros