Las eléctricas miran a Italia para acometer una reforma estructural del control de tensión y evitar otro apagón

El control de tensión del sistema eléctrico se ha convertido en el campo de batalla entre las grandes energéticas y el operador seis meses del apagón ... . Para las eléctricas, el sistema está «obsoleto» y los problemas de tensión han pasado de ser un problema puntual a convertirse en un fenómeno estructural en los últimos meses. Desde su punto de vista el diagnóstico es claro: la masiva incorporación de energías renovables sin que haya ido acompañada de inversiones suficientes y cambios regulatorios adecuados para su integración.

En este sentido miran a Italia, un país con menor penetración de renovables, pero que «dispone de doble de capacidad en Statcom y 16 compensadores síncronos en funcionamiento y continúa ampliando su red», afirmó este lunes la directora de regulación de Aelec, Marta Castro. Estos compensadores permiten mejorar el amortiguamiento del sistema ante oscilaciones inter-área, y su implementación mejoraría el control de tensión en determinadas zonas del país.

La patronal de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP negó categóricamente que las empresas incumplieran la normativa, como ha trasladado repetidamente Red Eléctrica y urgen a su presidenta, Beatriz Corredor, a que les dé acceso a datos clave del sistema para que puedan contribuir mejor al control de la tensión. Asimismo, las compañías rechazan que las tensiones bruscas que detectó el gestor los días 25, 26 y 28 de septiembre constituyan un escenario de peligro como el que aconteció el 28 de abril, pero urgen a poner en práctica soluciones y piden una mayor agilidad en la implantación regulatoria y técnica en España.

«Los problemas de tensión necesitan de medidas urgentes», advirtió la directora de regulación. Para las eléctricas, el modo reforzado que está llevando a cabo Red Eléctrica no supone una solución de largo plazo, sino que limita la transición energética y genera un cobrecoste en el sistema. Aelec propone que se permita implementar ya el control dinámico de tensión en todas las plantas que ya puedan hacerlo con seguimiento de consignas en tiempo real y no esperar a culminar los cambios establecidos en el Procedimiento de Operación 7.4 aprobado en junio, que se demoraría «hasta bien avanzado el año 2026», recalcó Castro. En segundo lugar, pide que se cumpla con las planificaciones de la red eléctrica en materia de elementos destinados a esta misión y modificar los límites de tensión vigentes en España y por encima de los valores europeos. Actualmente la tensión permitida que en España es de 435 kilovoltios (kV), frente a los 420 Kv establecidos en otros países europeos, lo qe llevaría a tener más margen para poder reaccionar en momentos de sobretensión. «En el caso español contamos con un margen de 5 kV, un rango tan pequeño que es casi similar al error de medida», subrayó.

La semana pasada, la CNMC decidió no aprobar las modificaciones propuestas por Red Eléctrica en el PO 7.4, relativo al servicio de control de tensión, al considerar que los cambios planteados requerían un análisis técnico más profundo y podían implicar riesgos tanto para la integridad de las instalaciones como para la estabilidad del propio sistema eléctrico. Aelec considera positiva la decisión del regulador ya que, según el punto de vista de las eléctricas, eran normas «sin viabilidad técnica» y «sin sentido económico».

Según Aelec, muchas plantas de generación renovable están capacitadas a día de hoy para controlar tensión mediante las denominadas consignas de reactiva, pero están impedidas para hacerlo por limitaciones regulatorias. «Bastaría con actualizar un software que muchas instalaciones ya tienen», señaló Castro. Sin embargo, esta medida fue rechazada durante el último proceso de alegaciones para modificar el Procedimiento de Operación 7.4. Para las eléctricas, el argumento para desechar esta propuesta se encuentra en que la solución que apoya REE pasa por conferir a las renovables consignas de tensión. Esto, a diferencia de las consignas de reactiva, implicaría modernizar las plantas actuales tecnológicamente para facultarlas a llevar a cabo control de tensión.