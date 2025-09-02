HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue

La multinacional canadiense HostPapa, proveedor mundial de alojamiento web y servicios en la nube, ha cerrado con Ingram Micro la compra de CloudBlue, la plataforma ... que ofrece al mercado una forma de comercializar productos tecnológicos y digitales al cliente final. La operación, de relevancia internacional, tiene su trascendencia en Cantabria toda vez que HostPapa ha elegido Santander para emplazar su domicilio fiscal y social en España, según figura en la información del Registro Mercantil.

La decisión obedece a que la compañía absorbe a cerca de 50 trabajadores que hasta ahora formaban parte de la plantilla de Ingram Micro en la región. Según fuentes conocedoras del acuerdo, está previsto que estos empleados lleven a cabo su actividad de manera 100% remota. En España también contará con personal en Barcelona.

El dato 130 trabajadores mantiene Ingram en sus oficinas de Santander y con ofertas laborales activas.

Ingram Micro mantiene en Cantabria 130 personas tras la venta de la división de CloudBlue. En cualquier caso, la organización sigue contratando y cuenta en la actualidad con seis ofertas abiertas vinculadas a la tecnología de Amazon Web Services.

Según explica HostPapa en un comunicado, la compra de CloudBlue es «estratégica» dado que «fortalece la posición en el mercado de servicios en la nube al afianzar su división de socios de canal bajo la marca Hostopia, combinando la tecnología avanzada de comercio, automatización y marketplace de CloudBlue con la plataforma de prestación de servicios de Hostopia. Con más de 450 integraciones predefinidas que permiten el aprovisionamiento automatizado, la facturación de suscripciones y la orquestación de servicios en ecosistemas de socios multinivel, la plataforma mejora significativamente la capacidad de HostPapa para ofrecer productos y servicios en la nube a empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios gestionados, revendedores, agencias, distribuidores, proveedores de software e hiperescaladores», manifiesta la compañía.

Como parte de la transacción, HostPapa también nombró a Jorge Carvalho CEO de CloudBlue y a Tarik Faouzi director general. Carvalho, que también es presidente de HostPapa, aporta más de dos décadas de experiencia en la industria de servicios en la nube, donde ha definido la dirección estratégica e impulsado el crecimiento a través del rendimiento financiero, con un compromiso con la innovación y una experiencia de cliente destacada. Esto igualmente marca el regreso de Faouzi al equipo directivo de CloudBlue tras dejar la empresa en 2022.

Nuevas oportunidades

«Estamos sumamente entusiasmados con el cierre de esta transacción y con el futuro de CloudBlue bajo el liderazgo de HostPapa», afirmó Jamie Opalchuk, fundador y director ejecutivo de HostPapa. «Esta adquisición abre importantes oportunidades en comercio en la nube, habilitación de socios y distribución de proveedores de software independientes, lo que reafirma nuestro compromiso de construir la plataforma de habilitación en la nube basada en IA más ágil y vanguardista del mercado», anotó.

Resta por definir si mantendrá su ubicación física en Santander heredada de Ingram Micro o, al desarrollar la actividad totalmente en remoto, deriva la gestión ordinaria hacia alguna asesoría que esté especializada en la prestación de este tipo de servicios a terceros.