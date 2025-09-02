El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Oficinas de Ingram Micro en el barrio de Cazoña, en Santander. Daniel Pedriza

HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue

La tecnológica canadiense asume cerca de 50 trabajadores que ya desarrollaban su actividad en las oficinas de la capital cántabra

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:21

La multinacional canadiense HostPapa, proveedor mundial de alojamiento web y servicios en la nube, ha cerrado con Ingram Micro la compra de CloudBlue, la plataforma ... que ofrece al mercado una forma de comercializar productos tecnológicos y digitales al cliente final. La operación, de relevancia internacional, tiene su trascendencia en Cantabria toda vez que HostPapa ha elegido Santander para emplazar su domicilio fiscal y social en España, según figura en la información del Registro Mercantil.

