Ana Lobato: «La clave es entender que hombres y mujeres son iguales dentro de la empresa y promocionar el talento»
La directora de Recursos Humanos de Palibex destaca la apuesta de su empresa en materia de igualdad, «por conseguir que en el sector del transporte haya mayor contratación femenina»
Miércoles, 10 octubre 2018

La directora de Recursos Humanos de Palibex, la santanderina Ana Lobato (Santander, 1975), ha destacado la apuesta de su empresa en materia de igualdad por conseguir que en el sector del transporte haya mayor contratación femenina y que puedan acceder a puestos de toma de decisiones.

Lobato ha sido la primera persona en incorporarse a la compañía y la responsable de contratar a todos los trabajadores de Palibex, una empresa de transporte urgente que, en apenas seis años, se ha extendido por toda España y se ha convertido en una de las que más crecen de Europa, según la directiva.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria, posee experiencia en el sector del transporte terrestre y está interesada por el comportamiento organizacional y las relaciones interpersonales.

-¿Qué le parece que organismos y empresas apuesten por la paridad?

-Es muy importante que estos organismos trabajen para conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero no creo que sea una cuestión de paridad, sino un reflejo de la composición real de la sociedad. El problema es que, a pesar de que las mujeres constituyen el 50,7 % de la población mundial, no están representadas de igual manera en entornos sociales, académicos o laborales.

-¿En qué ámbitos habría que trabajar más?

-Un punto de partida podría ser la conciliación familiar. Desgraciadamente, la maternidad puede llegar a penalizar a las mujeres hasta el punto de suponerles un obstáculo en su carrera profesional o un límite en el acceso a puestos directivos. Incentivar medidas de conciliación laboral en las empresas como la flexibilidad horaria o el teletrabajo es fundamental.

-¿Qué tareas deberían abordar los gobiernos o los supervisores para avanzar en igualdad?

-En mi caso, el sector que mejor conozco es el del transporte y logística, y en éste los datos de ocupación femenina son muy bajos. Lo primero que debiera hacerse es seguir impulsando acciones para que exista una mayor integración femenina y promover fórmulas que favorezcan la conciliación familiar.

-¿Qué opina de las cuotas en los consejos de administración?

-En Palibex pensamos que no es cuestión de hombres ni de mujeres. Lo importante son las personas y, por tanto, seleccionamos al equipo con criterios que nada tienen que ver con su género. Buscamos igualdad de condiciones, por eso la mitad de nuestro comité directivo está compuesto por mujeres y su papel es igual de representativo en niveles intermedios y entre el personal de servicios.

-En su trayectoria profesional ¿recuerda algún momento en el que fuera consciente de superar algún límite, alguna barrera impuesta hasta ese momento a las mujeres?

-La verdad que no, pero sí he visto a mujeres apartadas de la toma de decisiones u obligadas a elegir entre ser mejores profesionales o buenas madres.

-¿Ha pensado alguna vez que había sido discriminada positivamente por el hecho de ser mujer?

-Sinceramente no. He crecido profesionalmente gracias al esfuerzo y años de experiencia, pero nunca he pensado que por mi condición de mujer me lo hubieran puesto más fácil que a un hombre. Considero que hay que dar pasos para lograr una mayor representación femenina en el mundo laboral y valorar cualidades intrínsecas al carácter femenino que cada vez son más necesarias en el mundo actual.

-¿Por qué se mantienen diferencias retributivas?

-Es difícil de explicar, pero es un hecho. Muchas mujeres tienen empleos precarios, peor remunerados que los de sus parejas y con menos posibilidades de acceso a puestos directivos. La clave es entender que hombres y mujeres son iguales dentro de la empresa y mantener, formar y promocionar el talento en condiciones salariales exactas.

-En materia de igualdad ¿Hay sectores económicos en los que existe más igualdad que en otros?

-Sí, por eso debemos hacer foco en aquellos en los que hay menos. Por ejemplo en el transporte, un mundo tradicionalmente masculino que plantea más dificultades a la mujer y en ocasiones le impide desempeñar su labor en igualdad de oportunidades con los hombres y ocupar los puestos de mayor responsabilidad.