Sidenor y sindicatos negociarán el blindaje laboral la próxima semana Instalaciones de la planta de grandes piezas de Sidenor en Reinosa. / Roberto Ruiz La plantilla se traslada hoy a Santander para movilizarse desde las 12 horas por el futuro del empleo en Reinosa en pleno proceso de venta JESÚS LASTRA Santander Viernes, 17 mayo 2019, 07:08

Sidenor empezará a negociar a partir de la semana próxima con el comité de empresa sobre la estabilidad laboral en la planta de Reinosa, garantizada por contrato tras la inversión del Gobierno de Cantabria hasta junio de 2020. La Dirección se reunió ayer con los sindicatos para proponer la constitución de una mesa negociadora que arranque las conversaciones el día 23 para tratar de prolongar las salvaguardas laborales para el personal una vez se complete la operación de venta del área de gran forja, segregada en la sociedad Forgings & Castings, en la que la firma pública Sodercán ostenta el 24,9% del capital tras comprometer 15 millones en el ejercicio 2017.

De momento, del cónclave de ayer, tal y como esperaban los sindicatos, la empresa básicamente trasladó la fecha para comenzar las conversaciones. Este movimiento no influye en el calendario de movilizaciones que los empleados iniciaron el lunes, con paros diarios y una gran manifestación hoy por el centro de Santander, desde Puertochico al Ayuntamiento.

La cita de ayer no sirvió más que para poner fecha a la constitución de la mesa negociadora

¿Qué capacidad puede tener la parte vendedora sobre la parte compradora en ámbitos como el mantenimiento del empleo? Eso es lo que los sindicatos quieren empezar a comprobar la semana próxima. Sidenor ha optado por transferir Forgins & Castings a la corporación extranjera NFL, mientras que el cántabro Javier Cavada ha quedado a la espera de acontecimientos por si pudiera formar parte del futuro de la factoría, en especial en el campo de las grandes piezas, negocio histórico y nuclear de la instalación campurriana durante décadas.

El comité quiere comprobar qué peso tendrá Sidenor para influir en el nuevo dueño

Calma tensa hasta el 26-M

Mientras transcurren los días, las partes inmersas en la operación admiten una calma tensa hasta que pasen las elecciones autonómicas y municipales del próximo día 26. El Gobierno, por su parte, continúa estudiando todas las opciones en su mano para garantizar que el traspaso de la sociedad sea lo más favorable posible para la comarca campurriana, mientras que Sidenor no se ha vuelto a dirigir a la Administración. El escenario deseado por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que esta misma semana declinó pronunciarse sobre sus preferencias para el porvenir de la fábrica de Reinosa hasta que pasen los comicios. Argumentó su postura en base a no querer comprometer a los siguientes responsables autonómicos en caso de que no fueran los regionalistas los que ocuparan la planta noble de Peña Herbosa.

El periodo preelectoral ha enfriado los contactos entre las partes privadas y la Administración

Tal y como avanzó NFL al comité de empresa y Sodercán, en caso de que finalmente se haga con la factoría, su plan industrial pasa por dejar de lado las grandes piezas en pos de elevar la producción de forja comercial, un género que rápidamente podría colocar en sus redes de distribución de Estados Unidos. En una segunda fase, deslizó que produciría otros productos en acero inoxidable que podrían aplicarse a sectores como la matricería. Invertiría entre 25 y 30 millones.