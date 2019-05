Revilla no va a decir «nada» sobre la venta de Sidenor hasta que pasen las elecciones El regionalista no quiere «hipotecar» al próximo Gobierno de Cantabria DM . Santander Martes, 14 mayo 2019, 12:11

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no va a decir «nada» sobre el proceso de venta de la fábrica de piezas de Sidenor en Reinosa (Sidenor Forgings & Castings) hasta que no pasen las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo para «no hipotecar» al próximo Gobierno porque «a lo mejor» no lo preside él.

Revilla sabe que hay dos ofertas sobre la mesa, una de un grupo americano y otra de un empresario (Javier Cavada), pero que no conoce «ninguna» de ellas.

El regionalista ha destacado que «Sidenor es una empresa clave para Campoo y estaba en una situación delicadísima hace año y medio» cuando él y la vicepresidenta regional y presidenta del Consejo de Administración de Sodercan, Eva Díaz Tezanos, decidieron, ha dicho, hacer «una apuesta arriesgada que no habíamos hecho nunca con ninguna empresa».

Así se ha referido al acuerdo con el Grupo industrial para que el Gobierno, a través de la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, entrase como socio en la empresa con casi un 25% del capital y para lo que se invirtieron 15 millones de euros. «Pero es que Campoo sin Sidenor desaparece porque tiene 700 empleos fijos e indirectos otros tantos«, ha apostillado.

Y ha asegurado que ya en aquel momento «la intención era encontrar un comprador importante, tipo multinacional», porque el «núcleo fundamental» del Grupo Sidenor está en Basauri y el presidente del mismo, José Antonio Jainaga, «sabía que había gente interesada en comprar la empresa».

La fábrica, ha dicho, «necesita inversión» pero, ha reivindicado, es «una de las grandes empresas del mundo en la fabricación de grandes piezas» y «ahora mismo está ganando dinero, aunque el Grupo en su conjunto no», la planta de Reinosa «de forma independiente sí».