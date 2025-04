La otra estrategia de las empresas de la región para vender en Estados Unidos: implantarse allí

El año pasado, los cinco principales productos exportados a EE UU desde Cantabria fueron, como consta en los epígrafes, maquinaria textil, otros productos sin elaborar, ... productos químicos, productos de fundición y otros materiales de construcción. Una parte de ellos se movió desde el puerto de Santander, donde el volumen el tráfico de mercancía a Estados Unidos supuso un modesto 3% del total, aunque con mayor incidencia en la importación: de las 199.000 toneladas que pasaron por allí, 144.565 fueron importadas y 54.322 se exportaron.

Algunas de las empresas cántabras para las que el mercado americano resulta más importante han optado por otra estrategia. «Hay sectores que se han internacionalizado hacia Estados Unidos, pero la vía que han escogido para internacionalizarse no es la exportación, sino que ha sido más bien la implantación allí y la inversión con lo que, en principio, no deberían verse afectados por estos aranceles», indica Manuel Blanco, director territorial de Comercio e ICEX. Estas empresas no tienen por qué verse comprometidas con el alza arancelaria «en la medida en que la producción que hagan en EE UU ya está dentro del mercado estadounidense y por tanto no pagaría arancel. Eso sí, si una parte de sus inputs viniesen de fuera, el arancel les encarecería y ello aumentaría sus costes».

Entre las compañías que han decidido establecerse allí se encuentra el Grupo Armando Álvarez, líder mundial de los plásticos para agricultura, que en 2014 adquirió una fábrica en Dallas (Texas), para crear la filial SPR Packaging, y que en diciembre del pasado año anunció su intención de construir una nueva planta en el país.

También Ecrimesa, especializada en la producción de piezas metálicas con diferentes tecnologías, arrancó en 2024 la producción de su nueva fábrica en la localidad de Thomasville, en el Estado de Georgia, su primera planta fuera de Cantabria.

Hergom, fabricante de estufas y sistemas de calefacción y cocinas de leña, es otro ejemplo, y lleva operando desde 1989 en EE UU, cuando la compañía adquirió una planta de montaje y diseño de estufas en Morrisville, Vermont.

Cantabria Labs, marca de referencia en prescripción dermatológica en Europa, también ha sumado EE UU a su red de filiales internacional, junto con Italia, Francia, Portugal, México, Marruecos y China.