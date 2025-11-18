El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Caída de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, a nivel mundial
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EFE

El Gobierno empeora la tasa de paro para este año y el que viene, aunque sigue confiando en bajarla del 10% en 2026

Economía monitorizará a partir de ahora la tasa de pobreza para calcular el crecimiento real de España

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

Los datos de PIB no dejan de dar buenas noticias. La macroeconomía vive un momento muy positivo en España, posicionándose como la locomotora de la ... eurozona que en otros tiempos fue Alemania. La Comisión Europea elevó el lunes del 2,6% al 2,9% la previsión de crecimiento de España para este año, que este martes ha confirmado el Gobierno en su nuevo cuadro macroeconómico. Pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos, la economía no se resiente y el crecimiento se ve compensado con un mayor impacto de los fondos europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  3. 3

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  4. 4

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  5. 5

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  7. 7

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  8. 8

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  9. 9

    Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas
  10. 10

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno empeora la tasa de paro para este año y el que viene, aunque sigue confiando en bajarla del 10% en 2026

El Gobierno empeora la tasa de paro para este año y el que viene, aunque sigue confiando en bajarla del 10% en 2026