El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta y tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen EP

El Gobierno recupera las medidas del 'decreto antiapagón' para reforzar el control de tensión por parte de REE y de la CNMC

El real decreto aprobado rescata las medidas para impulsar el almacenamiento y una hoja de ruta nacional para la dinamización de la repotenciación

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:51

Comenta

Controlar la tensión de la red eléctrica para evitar futuros apagones se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno desde el 28 de ... abril. Por eso, cuatro meses después de que el decreto estrella del Ejecutivo naufragase en el Congreso, el Consejo de Ministros aprobó este martes el refuerzo de las atribuciones de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de Red Eléctrica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  3. 3

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  4. 4

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  5. 5

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  6. 6

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  7. 7

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  8. 8

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  9. 9

    Estos son los diez domingos y festivos propuestos para que los comercios de Cantabria abran en 2026
  10. 10

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno recupera las medidas del 'decreto antiapagón' para reforzar el control de tensión por parte de REE y de la CNMC

El Gobierno recupera las medidas del &#039;decreto antiapagón&#039; para reforzar el control de tensión por parte de REE y de la CNMC