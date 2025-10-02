El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La industria presiona para incluir en la factura de todos los consumidores el sobrecoste energético tras el apagón

El coste extra en estos cinco meses alcanza los 800 millones por el 'modo reforzado' utilizado por Red Eléctrica y el sector se reúne con el Gobierno para que incluya en los peajes este reparto de los gastos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:45

Comenta

La industria quiere que se empiecen a repartir costes por el sobrecoste el 'modo reforzado' que está aplicando Red Eléctrica (REE) desde el apagón. ... El escudo que está aplicando el operador del sistema ha supuesto un incremento de 800 millones de euros en estos cinco meses respecto a la factura del año pasado, según adelantó este jueves El Mundo y ha confirmado este periódico. Y aunque la competencia es de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), el Gobierno puede influir en que este reparto sea «más equitativo», apuntan desde el sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  2. 2

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  3. 3

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  4. 4

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  5. 5

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  6. 6 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10

    Israel concluye la interceptación de la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 400 activistas a Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La industria presiona para incluir en la factura de todos los consumidores el sobrecoste energético tras el apagón

La industria presiona para incluir en la factura de todos los consumidores el sobrecoste energético tras el apagón