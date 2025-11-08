El Ministerio acelera con la concesión hidráulica para ampliar Aguayo Transición Ecológica remite a las partes su propuesta por 50 años, un hito que deberá concretarse de forma definitiva en semanas

Jesús Lastra Santander Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitió esta semana a todas las partes interesadas una propuesta de nueva concesión hidráulica por 50 años para la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, un proyecto estratégico que impulsa Repsol.

La comunicación ministerial llega tras el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Este es uno de los últimos pasos antes de la obtención de la concesión hidráulica, algo que según fuentes conocedoras del proceso ocurrirá en las próximas semanas.

La concesión es uno de los hitos indispensables para la posible construcción de Aguayo II, siempre y cuando se den unas condiciones administrativas y regulatorias que garanticen la viabilidad del proyecto, algo sobre lo que ha venido insistiendo Repsol prácticamente desde el inicio de la tramitación.

En concreto, para la aprobación definitiva de la inversión en la central de bombeo de Aguayo deben darse unas condiciones y un marco regulatorio que garantice la rentabilidad de este tipo de activos industriales, que aseguran el suministro energético y que requieren un gran desembolso.

Estas condiciones se refieren al sistema retributivo (diferencia de precios entre horas punta y valle) y al mecanismo de pago por capacidad, que remunera la flexibilidad y seguridad de suministro que aportan los bombeos al sistema eléctrico.

La planta, que cuenta actualmente con una potencia de 360 megavatios y capacidad para abastecer a más de 200.000 hogares, podrá multiplicar casi por cuatro su potencia cuando Repsol ejecute su proyecto de ampliación, un plan que contempla una inversión de unos 900 millones de euros y que convertirá el complejo hidráulico en el segundo más grande del país, con una potencia instalada de 1.360 megavatios.

Lo que diferencia a la central hidroeléctrica reversible de Aguayo de otras fuentes renovables es su capacidad para almacenar energía. Su peculiaridad reside en que también puede bombear agua del embalse inferior al superior, de modo que, cuando hay picos de generación de energía renovable, el complejo consume electricidad procedente de fuentes verdes (eólica o fotovoltaica, que si no se utiliza en el momento se pierde), para subir el agua de Alsa a Mediajo. Y cuando las renovables no dan abasto para satisfacer la demanda, se abren las compuertas y la gravedad hace girar las turbinas, generando nueva energía. Es decir, hace de almacén.