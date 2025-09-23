Ocho empresas optan a prestar el apoyo en la construcción del muelle de Raos 6 El contrato para prestar el servicio tiene un valor de más de un millón de euros y un plazo de 24 meses

La construcción del Muelle de Raos 6 es uno de los grandes proyectos que tiene previsto acometer próximamente la Autoridad Portuaria de Santander (APS). Una actuación que sólo en su primera fase implicará una inversión de 24,5 millones de euros –habrá más adelante una segunda parte que elevará el coste hasta los 151 millones de euros– y que tal y como se informó en agosto se ha adjudicado a la UTE formada por las empresas SATO y SIEC. Ahora, el Puerto ha dado un paso más para el arranque de los trabajos previsto en octubre al sacar a licitación la asistencia técnica a la construcción, un contrato que tendrá un valor estimado de 1.094.426 euros.

A la convocatoria para encargarse de dicho apoyo para los trabajos se han presentado un total de ocho empresas, tal y como traslada la APS en un comunicado de prensa publicado este martes. Dicho servicio tendrá un plazo de prestación de 24 meses e incluirá cuestiones de servicio técnico a la dirección de obra, a cargo del área de infraestructuras de la Autoridad Portuaria, para llevar a cabo, entre otras cuestiones, el control y vigilancia de los trabajos, el plan de control de calidad, de seguridad y salud, de gestión de residuos y de vigilancia ambiental, así como el seguimiento técnico y documental durante la ejecución de los trabajos.

Esta nueva infraestructura, que supone una inversión a cargo de la APS, cuenta con un plazo de ejecución de veinte meses y está previsto que la UTE formada por las empresas SATO y SIEC comience los trabajos este próximo mes de octubre. El presidente de la APS, César Díaz, ha asegurado que «la nueva dársena es imprescindible para generar más línea de atraque en muelle público, tras la excelente evolución que presenta la terminal de contenedores y el importante aumento de actividad que se está produciendo en el Espigón Norte». «Necesitamos seguir incrementando la capacidad del Puerto y, con ella, su competitividad», ha señalado.

Esta actuación, unida a la prolongación de vías para grúas portacontenedores en Raos 3 que permite que puedan trabajar dos buques al mismo tiempo, está incluida, como ha explicado Díaz, «en nuestro Plan de Inversiones para el periodo 2025-2029, que cuenta con una previsión de 270,3 millones de euros (sin incluir IVA)».«Desde la administración portuaria tratamos de apoyar a nuestra industria a través de un Puerto fuerte y comprometido, capaz de generar actividad económica y empleo en la región», ha concluido.

El nuevo muelle multipropósito de Raos 6 tendrá una longitud de 212 metros y su ejecución se llevará a cabo mediante una solución de pantalla combinada de tablestacas y perfiles de acero, anclada con tirantes a un encepado micropilotado, para un calado de diseño de 12 metros de profundidad. Esta nueva infraestructura, que estará alineada con Raos 5, permitirá las operaciones de graneles sólidos con descarga sobre tolva-camión, o en primera línea con levante rápido, así como mercancía general.

