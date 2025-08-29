El Puerto de Santander acometerá hasta 2029 inversiones por valor de más de 270 millones Las actuaciones contemplan inversiones en marcha como la ampliación del silo de vehículos y otras en ciernes como la construcción del Muelle de Raos 6

La ampliación del silo de vehículos, la construcción del Muelle de Raos 6, el tacón y la rampa del Muelle de Raos 9, la ampliación de vías y grúas... Todas ellas son actuaciones que están ejecutándose, licitadas o encaminadas para su adjudicación. Importantes proyectos que implican una inversión millonaria público-privada en el entorno de la Autoridad Portuaria de Santander (APS). Concretamente, el montante global supera los 270 millones de euros en las ejecuciones que se van a acometer entre 2025 y 2029. Así lo ha detallado el presidente del Puerto, César Díaz, durante una rueda de prensa que ha tenido lugar este viernes.

Para el presidente de la APS, la elevada cifra económica de las inversiones es uno de los síntomas más evidentes de «la buena marcha del Puerto». Sobre todo porque «son proyectos que debemos afrontar con los recursos generados por nuestra propia actividad, no dependemos de los Presupuestos Generales del Estado, sino de la buena marcha de nuestros tráficos». Es por ello que, para avanzar en «operatividad, optimización y versatilidad», se llevan a cabo este tipo de actuaciones junto a otras más focalizadas en cuestiones como la sostenibilidad y la integración del espacio portuario y la ciudad.

El paquete de proyectos para el periodo en curso integra las actuaciones de mayor peso en la primera etapa. Hablamos de intervenciones que están ya en marcha, como la ampliación del silo de coches por 43,5 millones de euros (que estará lista en 2027); y el tacón y la rampa de Raos 9 por 15 millones de euros (finaliza en 2026). Como otro de los proyectos estrella hay que mencionar la construcción del nuevo Muelle de Raos 6, en este caso está previsto que empiecen a ejecutarse las obras en octubre con un desembolso de 23,7 millones de euros y que permitirá incorporar 270 metros de atraque. También ampliará el espacio portuario —aproximadamente otros 45.000 metros cuadrados— la urbanización del triángulo curvilíneo de Raos, por 4,8 millones de euros y que está pendiente de licitación.

Todo ello se suma a otras mejoras que están cerca de concluir, como la ampliación de vías y grúas portacontenedores en Raos 3 (podría estar lista el próximo octubre), el nuevo edificio de Policía Portuaria y Operaciones (los primeros equipos de personas está previsto que entren en diciembre) y una serie de actualizaciones en la terminal ferroviaria de Muriedas, sobre todo centradas en ganar longitud útil de apartaderos y que finalizarán en un par de meses. También en octubre se podrá levantar la primera de las hojas del puente móvil de Raos, que permitirá a los pescadores volver a acceder a la lonja tras meses sin funcionamiento, que tocarán a su fin después de un desembolso de 1,3 millones de euros.

Los planes también contemplan mejoras en los muelles de Raos 5, 10 y 11. Asimismo, se pretende destinar 21 millones para la electrificación del puerto, lo que permitirá avanzar en su descarbonización. También se van a mejorar los cerramientos y se instalarán nuevos equipamientos para control fronterizo por 7 millones de euros, al tiempo que se renovará el acceso urbano al puerto con una inversión de 1,6 millones de euros.

Por otro lado, hay una serie de inversiones privadas en los espacios con concesiones, como la ampliación de la terminal de contenedores en Raos 3 por 2,7 millones de euros y, entre otros, el almacenamiento y la logística en Raos 7 por 1,1 millón de euros. Un esfuerzo inversor de las empresas vinculadas a la APS que es «la mejor señal de confianza en el Puerto de Santander y en su futuro», ha destacado Díaz.