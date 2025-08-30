El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar López. Archivo

Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei

El ministro se borra del evento in extremis después de que Transformación Digital tumbara sin previo aviso un contrato de Red.es y Telefónica, valorado en 10 millones, para trabajar con equipos de la firma china

Edurne Martínez
José A. González

Edurne Martínez y José A. González

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:05

Baja de última hora en la agenda del trigésimo noveno Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic, la asociación representante del ... sector de la industria digital en España. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha declinado su participación horas después de que se conociera que su departamento, sin comunicarlo a las partes, cancelara un contrato entre Red.es, Defensa y Telefónica con equipos de Huawei.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Grupo Pejino gana por partida doble la Batalla de Flores 2025
  2. 2

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  3. 3

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  4. 4 Estudian la posible infracción a la empresa de paddle surf tras el incidente en Los Peligros
  5. 5

    Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación
  6. 6 El «deterioro» de la terraza del Rhin obliga a reducir el aforo permitido para ver los fuegos esta noche
  7. 7

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  8. 8

    Flores y más flores
  9. 9

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  10. 10

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei

Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei