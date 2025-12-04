El presidente de ATA en su visita a Cantabria pide al Gobierno regional que asuma las bajas de los autónomos hasta el día 60 Lorenzo Amor ha trasladado la medida en un desayuno organizado por Admec donde ha abordado los problemas que enfrenta el autoempleo: «Se regula igual para una empresa de 700 trabajadores que para un taller»

Héctor Ruiz Santander Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha participado este jueves en un desayuno organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (Admec). Una visita que, lejos de limitarse a un encuentro con el tejido productivo, podría tener efectos inmediatos. Amor aprovechó la presencia del consejero de Industria, Eduardo Arasti, para trasladarle una petición formal: que el Gobierno regional se haga cargo del pago de las bajas por incapacidad temporal de los autónomos desde el primer día hasta el día 60. Una medida que, señaló, aliviaría de forma decisiva la carga económica del colectivo y que ya han adoptado comunidades como Canarias, motivo por el que Arasti se comprometió a estudiarla de forma prioritaria.

El encuentro –en el que participó también la alcaldesa de Santander, Gema Igual, la presidenta de ADMEC, Eva Fernández, y de ATA en Cantabria, Ana Cabrero, junto a una nutrida representación del tejido empresarial de la región– sirvió para mucho más. Se convirtió en una nueva oportunidad de, en medio de un clima informal, departir sobre los problemas que debe enfrentar el sector del autoempleo en la actualidad. De hecho, sin ir más lejos, este fin de semana hubo una serie de protestas por todo el país de autónomos que reclamaban una menor carga impositiva, menores cuotas y reducir los procesos burocráticos. El clima es «de hartazgo» e incluso de que deben enfrentarse a una constante «zancadilla», según definió Amor en el desayuno, que tuvo lugar este jueves por la mañana en el restaurate Deluz de Santander.

Sobre todo, una de las principales críticas que vierte el representante nacional de los autónomos a las decisiones políticas de los últimos años es que «en este país nos hemos acostumbrado a legislar igual para una empresa de 700 trabajadores que para el taller de motos de la esquina». Así, incidió en que una compañía tiene dificultades por ejemplo para la aplicación del registro horario, pero a una pyme de pocos trabajadores «directamente se le hunde», con este tipo de medidas. Igual ocurre con el sistema Verifactu, cuya aplicación se acaba de postergar un año como reclamaba el tejido empresarial. «Es un alivio para muchos autónomos y ahora se puede hacer una campaña de información en condiciones, el sentido común ha reinado».

En este sentido, Amor ha destacado que «el diálogo social está herido de muerte». Las diferencias entre gobierno representantes del sector privado han sido flagrantes esta última legislatura. El presidente de ATA ha echado en falta un mayor consenso antes de dar por hechas determinadas medias. Por ejemplo, la por ahora fallida reducción de la jornada laboral y la anunciada ampliación para el permiso por fallecimiento y cuidados paliativos. «Nadie puede decir que estemos en contra de que nuestros trabajadores lloren a sus fallecidos, pero hay formas de hacer las cosas, antes de anunciarse debería abrirse un proceso de consultas y un análisis de viabilidad en condiciones para abordarse la mejor manera de aplicarlo».

Asimismo, Amor ha enfatizado en la dificultar de lidiar con una excesiva y creciente burocracia. «El año pasado, solo en el ámbito estatal, se aprobaron 719 leyes, casi dos diarias y en los boletines oficiales se publicaron 3.600 páginas diarias, que en todo el año supone leerse 811 veces la Biblia». Con todo, ha abundado en lo perjudicial que es que «mientras EE UU innova y Asia fabrica y ahora también innova, los viejos europeos nos dedicamos nada más que a regular, y así nos va». Concretamente, el representante del trabajador por cuenta propia incide en que «todo aquel tejido empresarial que tiene un local abierto al público, una explotación agraria, una oficina, una nave industrial, está sufriendo las cargas burocráticas y administrativas con mayor dureza«.

Mejora en Cantabria

No obstante, la cita ha servido para poner una nota de color entre tanta reclamación, al menos aquí en Cantabria. La comunidad ha logrado frenar la caída del número de autónomos: tras perder 895 entre 2015 y 2023 (una media de 112 al año), en 2025 la región ha registrado un saldo positivo de 85 nuevos autónomos, con un repunte especialmente visible en noviembre (+51 afiliados ese mes). Arasti ha atribuido durante la cita este cambio de tendencia al Plan de Apoyo al Empleo Autónomo .y Lorenzo Amor lo vinculó sobre todo al impulso femenino. «Hoy en Cantabria hay crecimiento empresarial gracias a ellas» dado que la autonomía suma 136 nuevas autónomas, mientras que el número de hombres se ha reducido en 51, lo que refleja un cambio estructural en la composición del colectivo. Ambos coincidieron en que la dinámica emprendedora de la región es ahora más sólida, con la tasa de actividad al alza y un abandono por debajo de la media nacional.