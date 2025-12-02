El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

R.C.

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu

No será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero del 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto

Cristina Cándido

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:32

El Ministerio de Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu para facilitar la adaptación de las ... empresas. Fuentes de Hacienda confirman a este medio que esta ampliación será de un año. Es decir, que no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero del 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto.

