El puerto de Santander mejorará la valla de seguridad entre el control de Raos y el tren

El Puerto de Santander sigue dando pasos para mejorar seguridad. Hace unas semanas se informó de que se iban a automatizar los puestos fronterizos con un proyecto de siete millones de euros. En la misma línEa, ahora la Autoridad Portuaria de Santander ha dado a conocer su intención de instalar un nuevo cerramiento entre el control peatonal de Raos y el acceso ferroviario, en este caso con un desembolso de 290.935 euros.

La mejora del cierre perimetral se acometerá en un plazo estimado de tres meses, una vez que arranquen los trabajos en octubre. La obra, que llevará a cabo la empresa Aceinsa Cantábrico, consistirá en instalar la valla, que será similar a la ubicada en la zona más urbana del puerto. Concretamente, el cierre alcanzará los 4,5 metros de altura y contará con un remate superior de tubos curvos para dificultar la escalada de polizones. De esta forma, el objetivo es robustecer la seguridad de dicho tramo del recinto, que también estrenará alumbrado y cámaras de vigilancia.

El presidente del puerto de Santander, César Díaz, ha indicado este lunes en un comunicado que pretenden mejorar «los niveles de seguridad del recinto portuario, evitando el ingreso de personas no autorizadas». A la par, ha recordado que la mejora progresiva del cerramiento en el perímetro portuario es una de las actuaciones incluidas en el Plan de Inversiones del puerto para el periodo 2025-2029.