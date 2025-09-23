El saldo comercial de Cantabria hasta julio es de 156 millones, frente a los 556 de hace un año Las exportaciones han caído un 7,7% interanual a lo largo de los siete primeros meses del año, mientras que las importaciones totalizaron un 15,2% más

H. R. Santander Martes, 23 de septiembre 2025, 13:11

La actividad comercial exterior no está atravesando su mejor momento. En Cantabria las exportaciones han caído un 7,7% interanual a lo largo de los siete primeros meses del año, hasta los 1.952,3 millones de euros, mientras que las importaciones totalizaron 1.795,8 millones, un 15,2% de incremento, según datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Con este sube y baja en los flujos, el resultado es un saldo comercial de la región que en los siete primeros meses del año se sitúa en 156,5 millones de euros, frente a los 555,9 millones del mismo periodo de 2024.

El principal sector de exportación en el periodo fue el de semimanufacturas no químicas, con 413,6 millones de euros pese a un descenso del 8,2%. Le siguen los bienes de equipo que, con una caída del 40% interanual, suma 346,9 millones de euros; y el de productos químicos, con 289,5 millones y un retroceso del 4,7%.

En la importación, los bienes de equipo sumaron 408,7 millones de euros, lo que supone un 22,8% más que en los siete primeros meses de 2024. Las semimanufacturas no químicas cayeron un 4,8%, hasta los 253,6 millones, y los productos químicos repuntaron un 17,8%, con 226,7 millones.

Solo en el mes de julio, las exportaciones de Cantabria disminuyeron ligeramente, un 0,3% interanual, alcanzando los 284,3 millones de euros, mientras que las importaciones aumentaron un 5,4%, hasta los 232,2 millones. Como resultado de estos flujos, el saldo comercial exterior de Cantabria arrojó un superávit de 52,1 millones de euros, frente a los 65 del mismo mes del año pasado.

El principal sector de exportación en julio fue el de seminaufacturas no químicas, con 56,1 millones de euros pese a una caída del 10,5%%. El sector el automóvil ocupó la segunda posición, con 51,2 millones y un alza del 1,8%, mientras que la tercera fue para los bienes de equipo, con 44,8 millones, un 20,5% menos que en el mismo mes del año anterior.

En el ámbito importador, el líder fue el automóvil, con 56,6 millones de euros, un 21,6% más interanual, seguido de los bienes de equipo con 36 millones y un 13,1% de incremento, y las seminanufacturas no químicas, con 33,7 millones y un descenso del 6,6%.