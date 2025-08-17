Santander reúne a expertos en ciberseguridad mediante inteligencia artificial El Centro de Iniciativas Empresariales de Santander acogió el encuentro 'Uso de la IA en el ámbito jurídico, experiencia práctica'

DM . Santander Domingo, 17 de agosto 2025, 12:15 Comenta Compartir

El Centro de Iniciativas Empresariales de Santander (CIE) se convirtió esta semana en el centro neurálgico de la Inteligencia Artificial en el norte de España. Santander Legal Hackers fue el encargado de organizar el encuentro de 'Uso de la IA en el ámbito jurídico: experiencia práctica', que atrajo hasta la capital cántabra especialistas sobre el terreno y a jóvenes profesionales, como José Luis Sánchez-Ocaña, experto en ciberseguridad, que a sus 22 años fue el encargado de exponer un caso práctico.

En su intervención, Sánchez-Ocaña abordó el poryecto Aleex AI, enfocado en la automatización de procesos de ciberseguridad mediante IA. Ilustró su exposición con la demostración de un hackeo controlado usando esta tecnología, con potencial de aplicación en corporaciones como Telefónica o Deloitte.

Además, Sánchez-Ocaña explicó cómo utiliza la IA para proteger los servidores o activos de clientes, ayudándolos a mejorar la seguridad en los sistemas en los que se encuentra su información más sensible, dificultado que sucedan casos como el de 'Wannacry' contra Telefónica, en el que secuestraron los servidores de la empresa de telefonía, o los últimos ciberataques contra instituciones públicas.

Durante el encuentro también se organizó una mesa redonda con la participación de Juan Antonio Orzgaz, abogado especialista en derecho audiovisual, derecho digital y propiedad intelectual; José Ignacio Solar Cayón, profesor de la Universidad de Cantabria; Paloma Arribas del Hoyo, socia de Baylos, y Ricardo Gómez-Barreda de la Gándara, abogado de CMS Albiñana & Suárez. Se debatió sobre cómo la IA está revolucionando el ámbito jurídico y sus experiencias hasta el momento.

Santander Legal Hackers es un movimiento global de juristas, reguladores, diseñadores, tecnólogos y académicos que exploran y desarrollan soluciones creativas para los desafíos en la intersección del derecho y la tecnología.