Vista aérea del triángulo curvilíneo de Raos. DM

Seis empresas optan a urbanizar el triángulo curvilíneo de Raos

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 4,9 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses, pretende incorporar al puerto 45.000 metros cuadrados de superficie

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:10

Seis empresas optarán a la ejecución de la urbanización del triángulo curvilíneo de Raos, según los datos que ha ofrecido la Autoridad Portuaria de ... Santander (APS), después de que haya finalizado el plazo de presentación de las ofertas. Este proyecto supone una inversión de 4,9 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses.

