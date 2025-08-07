Seis empresas optan a urbanizar el triángulo curvilíneo de Raos

Seis empresas optarán a la ejecución de la urbanización del triángulo curvilíneo de Raos, según los datos que ha ofrecido la Autoridad Portuaria de ... Santander (APS), después de que haya finalizado el plazo de presentación de las ofertas. Este proyecto supone una inversión de 4,9 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses.

Con esta actuación el Puerto aumentará su zona de servicio en 45.000 metros cuadrados, que serán destinados al tráfico de mercancía general, fundamentalmente tráfico ro-ro. El proyecto tiene por objeto la construcción del firme del vial perimetral, la rotonda y el resto de la superficie de la campa. Incluye, además, la construcción de la red de drenaje de aguas pluviales que permitirá recoger las aportaciones de aguas de lluvia que se generen sobre las nuevas rasantes de la zona, la ejecución de una red de alumbrado y videovigilancia para la campa de estacionamiento, rotonda y vial perimetral, y la instalación de un cierre de seguridad de 4,50 metros de altura formado por malla metálica sobre murete de hormigón.

El presidente de la APS, César Díaz, explica que el objetivo del proyecto es «mejorar las operaciones portuarias y seguir impulsando el crecimiento de nuestra actividad». Recuerda que la Autoridad Portuaria «cuenta con muy poco margen para ampliar su recinto, por lo que terrenos como este y otras actuaciones como la segunda fase del silo vertical de automóviles o el nuevo muelle de Raos 6 son extremadamente valiosas para el desarrollo y mejora de nuestros servicios portuarios».

Concluye el presidente del puerto explicando que «tenemos una responsabilidad con el progreso económico y social de Cantabria, por lo que seguiremos apostando por aumentar la capacidad de nuestras infraestructuras y mejorar las prestaciones de nuestros muelles. Es la forma de dar más oportunidades y competitividad a las empresas de nuestro entorno».