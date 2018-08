Los trabajadores de Fundinorte piden que se empiece a solucionar su futuro La plantilla de Fundinorte y algunos familiares se concentraron ayer junto a la Delegación del Gobierno en Cantabria. / Celedonio Martínez El comité se reunió ayer con Zuloaga que se comprometió a intentar una reunión para ver posibles prejubilaciones y recolocaciones MARÍA ÁNGELES SAMPERIO MARTÍN Santander Miércoles, 1 agosto 2018, 07:18

Los trabajadores de Fundinorte, antigua Greyco, trasladaron ayer su protesta a Santander para plantear que ha llegado el momento de buscar soluciones ya que el futuro de la factoría de San Felices de Buelna parece ser la de entrar en concurso de acreedores y después en liquidación. El personal acudió a concentrarse junto a la Delegación del Gobierno en Cantabria y el comité fue recibido por Pablo Zuloaga que manifestó su apoyo al colectivo y se comprometió a intentar convocar una reunión, en la que esté el Ejecutivo regional y la empresa, además de la parte social, con el fin de empezar a hablar de prejubilaciones y recolocaciones.

La actual plantilla de 53 personas cuenta con unas 12 que podrían acceder a prejubilaciones y con un colectivo entre 30 y 40 que tendría que ser recolocado.

Los trabajadores de Fundinorte se concentraron a partir de las 12.30 horas de ayer y se marcharon pasadas las 14, tras la reunión con el delegado del Gobierno. Tras el apoyo recibido decidieron convocar este próximo viernes una nueva asamblea para estudiar los próximos pasos que se van a dar, entre ellos nuevas movilizaciones.

La factoría ubicada en San Felices de Buelna fue adquirida por el Grupo Vela tras un concurso y posterior liquidación y se comprometió a una serie de aportaciones para recibir la inyección financiera por parte de Sodercán. Actualmente se encuentra parada desde febrero y en preconcurso de acreedores desde finales de abril a pesar de los más de 3 millones de Sodercán y los 5 que Vela dice haber aportado.

El presidente del comité de empresa, Francisco González, destacó que la situación de la plantilla, integrada por 53 trabajadores, es «cada vez más complicada». Según dijo, «más del 50% han agotado el paro, al resto les queda uno o dos meses» y algunos compañeros tienen ofertas de trabajo pero no pueden irse porque perderían sus derechos.

El sindicalista pidió una solución para los trabajadores, a través de recolocaciones y prejubilaciones. «Si la fábrica no tiene futuro, no tiene futuro, no podemos seguir en este sin vivir en el que llevamos muchos años; si hay que cerrarla, que se busque una solución para los trabajadores», insistió y, de alguna manera, responsabilizó a Sodercán porque a su entender no ha realizado un correcto seguimiento del dinero público concedido al grupo Vela.

Este viernes habrá una asamblea en la que se decidirán las próximas actuaciones

González recordó que los trabajadores llevaban sin cobrar desde febrero, si bien la empresa les ha pagado la semana pasada en virtud de un acuerdo que han firmado para sacar piezas y muebles achatarrables de la fundición siempre y cuando no perjudiquen el futuro de la empresa. El presidente del comité ha precisado que el acuerdo ya ha finalizado, y que a partir de ahora ya no se puede sacar nada de la factoría. De hecho, este tema se abordó en el encuentro con Zuloaga e incluso se planteó la posibilidad de acudir a la factoría para evitar que se intente sacar material del centro fabril como sucedió este lunes.

En el encuentro, el presidente del comité de empresa explicó al delegado cuál es la situación «insostenible» de los trabajadores y sus familias y le ha solicitado que interceda para provocar una reunión a varias bandas.

Tras atender a las explicaciones del comité, Zuloaga, que también es secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de Cantabria, se ha comprometido a dar traslado de la situación planteada por los trabajadores al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a través del presidente, Miguel Ángel Revilla, «buscando que se aseguren los derechos de los trabajadores y el patrimonio público», informó la Delegación de Gobierno.

«Sin noticias de la empresa»

Por su parte, el Gobierno de Cantabria señaló en un comunicado que continúa «sin recibir noticias» del compromiso del Grupo Vela con la planta de Fundinorte ya que «sigue sin responder» a la propuesta de viabilidad planteada por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y Sodercán para poner de nuevo en marcha la factoría, recuperar la cartera de clientes y la actividad industrial, y así resolver la situación generada a los trabajadores.

El Ejecutivo lamenta la situación que viven los trabajadores y recuerda que, a través del ICAF y Sodercán, ha invertido en la factoría más de tres millones euros de los asegura que se ha realizado un «estricto seguimiento como reflejan -dice- auditorías externas».