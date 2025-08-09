El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Hostelería y sector público acaparan el 46% del empleo creado en Cantabria en cinco años

El récord de afiliación que registra la región en julio contrasta con sólo un 13% de nuevos indefinidos a jornada completa en 2025

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:54

Cantabria se encuentra en la actualidad en sus máximos históricos de empleo y, en paralelo, en el suelo en cuanto al número de parados registrados ... por la Administración. Sin embargo, las cifras, evidentemente positivas, traslucen otras cuestiones de fondo que opacan en cierta medida la euforia institucional, en particular en cuanto a la calidad de los puestos de trabajo.

