El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mosaicos de la estación de Kievskaya. A. Bustos

Ecos del Mundo

La ciudad donde el comunismo no muere

Moscú y los vestigios de la URSS ·

Estrellas rojas, hoces y martillos... Incluso la momia de Lenin continúa reposando en un mausoleo a pie del Kremlin

Álex Bustos

Álex Bustos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:01

Encontrar el rostro de Vladimir Ulyanov, 'Lenin', en Moscú es un reto para principiantes. Hacer lo mismo con una estrella roja, o una hoz y ... un martillo, tampoco es complicado. Aunque el comunismo murió, sigue vivo en los corazones de muchos rusos y en las calles. Lo sintetizó hace años el presidente Vladímir Putin en una frase: «Quien no echa de menos la Unión Soviética no tiene corazón, quien desee su regreso no tiene cerebro». Por eso, aunque no hay ninguna regresión al comunismo, si hay una intención obvia de las autoridades de glorificar esa época, cuando Rusia era el Imperio Soviético y decidía en el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  2. 2

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  3. 3

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  4. 4

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  5. 5 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  6. 6

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  7. 7

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  8. 8

    «Chollos que no se repiten» en la Feria Outlet
  9. 9

    Todo a nueve euros en el mercado de ropa vintage del NH Ciudad de Santander
  10. 10

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La ciudad donde el comunismo no muere

La ciudad donde el comunismo no muere