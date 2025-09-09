El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. EFE

EE UU propone retirar el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela

Un meme difundido por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, sugiere esta medida por sus vínculos con Nicolás Maduro

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:34

El número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, amenazó el lunes por la noche a través de un meme al expresidente del Gobierno español ... José Luis Rodríguez Zapatero con retirarle el visado para entrar en EEUU, como parte de su estrategia para aislar a Nicolás Maduro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  3. 3 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  4. 4

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  5. 5

    Los policías locales de Torrelavega rechazan la Medalla de Oro propuesta por el Ayuntamiento
  6. 6

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  7. 7

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  8. 8

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  9. 9

    Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
  10. 10

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes EE UU propone retirar el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela

EE UU propone retirar el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela