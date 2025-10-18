El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump y Putin se saludan en la cumbre de Alaska. AFP

Trump apunta ahora a Rusia

Tras su éxito en Gaza, el presidente de EE UU persigue sellar la paz entre Kiev y Moscú, con una nueva relación comercial con el Kremlin como trasfondo

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:54

Comenta

El secretario de Estado Marco Rubio dirigirá las negociaciones con el Kremlin para organizar la próxima cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest. ... El presidente de Estados Unidos manda a su cargo más próximo como primer espada en lugar de Steve Witkoff, su amigo y enviado especial a las crisis de Ucrania y Oriente Medio, pese a que éste se ha reunido ya cinco veces con el mandatario ruso en un año y medio. Cinco reuniones a razón de una hora cada una de ellas. Cinco horas. Más de lo que cualquier líder occidental ha conversado con Putin en los últimos tres años con la excepción del propio Trump que, además de verse en Alaska el pasado agosto, ha mantenido ocho conversaciones telefónicas con él en un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos
  2. 2

    Los arquitectos premian dos proyectos del estudio Fernández-Abascal
  3. 3

    El exalcalde de San Felices González Linares critica a su delfín político
  4. 4

    Santiago Díaz apoya un proyecto «bueno para el Racing, Santander, Cantabria y la ciudadanía»
  5. 5

    David Saiz: «Ahora merece la pena ordeñar; si se hacen las cosas bien se puede vivir»
  6. 6 El modelo Viflip de reconversión de locales en viviendas se expande en Cantabria
  7. 7

    Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega
  8. 8 La cántabra India Rojo, campeona mundial júnior de patinaje
  9. 9

    La Oreja de Van Gogh incluye Santander en su gira
  10. 10 Tren a Bilbao: un proyecto «irrenunciable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Trump apunta ahora a Rusia

Trump apunta ahora a Rusia