El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anas al-Sharif en una de sus últimas retransmisiones desde Gaza City. AFP

Israel mata a cinco periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City

Un dron armado destruyó la tienda de campaña donde trabajaban y se alojaban los reporteros mientras el ejército le acusa de pertenecer a una célula de Hamás

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:16

Un bombardeo israelí asesinó en la noche de este domngo a cinco periodistas en un campamento situado en los aledaños del hospital de Gaza City. ... En el ataque murieron cuatro reportetos de la cadena Al Jazeera, uno de los cuales, Anas al-Sharif, fue señalado por el ejército hebreo como militante de Hamás. La compañía ha asegurado que las acusaciones eran «inventadas». El pasado julio, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que estaba «profundamente preocupado» por A-Sharif y que su vida podia correr peligo tras la «campaña de descrñedito» de las fuerzas armadas israelíes El corresponsal había informado repetidamente sobre la hambruna en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  3. 3

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  4. 4

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora
  5. 5

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  6. 6

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?
  7. 7

    Cabárceno cumple 35 años convertido en el gran referente del turismo en Cantabria
  8. 8

    Aquadeus produce ya 600.000 botellas al día en Agua de Solares con sus inversiones
  9. 9

    La Braña del Mozucu, en Udías, de merendero a camping ilegal
  10. 10

    El Gobierno sufre 103 millones de sobrecoste en los proyectos heredados del bipartito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Israel mata a cinco periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City

Israel mata a cinco periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City