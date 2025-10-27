Honda Prelude, el Civic con piel de lobo

Juan Roig Valor Lunes, 27 de octubre 2025, 08:00 Comenta Compartir

Honda ha resucitado uno de sus nombres legendarios: el Prelude, el mítico deportivo coupé de capó largo, que servía como escaparate para la última tecnología del fabricante, vuelve a Europa para su sexta generación, reviviendo un modelo que había cesado su producción en 2001.

Honda ha aplicado lo que llama su principio de desarrollo «Man-Maximum, Machine-Minimum», intentando rescatar las dinámicas de conducción que le han convertido en una marca de culto. En esencia, han desarrollado un chasis de coupé deportivo con cuatro a partir de las piezas del Civic Type R, equipándolo con el excelente motor híbrido del Civic convencional con 184 caballos.

Este propulsor actúa como un motor eléctrico, por lo que la respuesta es inmediata, hasta que necesita más potencia por parte del propulsor térmico. Además, para el Prelude la marca japonesa ha desarrollado el sistema S+ Shift: una tecnología que reproduce el sonido y la sensación de los cambios de marcha automáticos.

Aunque la transmisión sea un CVT constante, este sistema hace que se olvide momentáneamente e incluso llegan a percibirse los saltos de potencia entre los «cambios» de marchas, lo cual hace amena la conducción.

Los ingenieros de Honda han trasladado al nuevo Prelude el saber hacer adquirido en el desarrollo del Civic Type R, lo que se refleja en un chasis afinado con precisión, una dirección comunicativa y una suspensión con amortiguadores adaptativos. Además, el vehículo incorpora el sistema Agile Handling Assist (AHA) de última generación, que mejora la estabilidad y la compostura en curvas, reforzando su carácter dinámico.

Ampliar La zaga muestra la influencia del diseño retro Honda

El conductor puede elegir entre distintos modos de conducción —Comfort, GT, Sport e Individual— que modifican la respuesta del motor, la suspensión y la dirección. En especial, el modo GT ha sido calibrado para proporcionar una experiencia de conducción más dinámica, lo que hace al Prelude un coche divertido de conducir, aunque se echa de menos más potencia.

El interior del nuevo modelo refleja la atención al detalle propia de Honda. El habitáculo cuenta con materiales de calidad y un enfoque ergonómico. Los asientos delanteros han sido desarrollados de forma diferenciada: el del conductor ofrece mayor sujeción lateral para las curvas, mientras que el del acompañante prioriza el confort en viajes largos y es más ancho y mullido.

Ampliar El interior es sobrio pero bien acabado y funcional Honda

En materia de conectividad, el nuevo Prelude incorpora un sistema multimedia más intuitivo, compatible de serie con Apple CarPlay y Android Auto, junto con un panel digital de 10,2 pulgadas que muestra información personalizable al gusto del conductor.

La seguridad alcanza un nuevo nivel en el Prelude gracias al paquete ampliado Honda Sensing, que agrupa las más avanzadas asistencias a la conducción, junto con mejoras estructurales destinadas a optimizar la protección en caso de impacto.

De momento, la marca no ha comunicado precios para el mercado español, pero se espera que se sitúe por encima del Civic híbrido y por debajo del Type R. Al ser un coupé de tres puertas, no esperan que el volumen de ventas sea estratosférico pero es una buena señal que marcas así sigan apostando por estas siluetas.