¿Pensando en viajar por Europa en camper? Los mejores destinos y sus normas

Viajar en otoño permite disfrutar de mayor flexibilidad y comodidad, con precios más bajos y carreteras más tranquilas. Los destinos europeos en temporada baja están en pleno auge. Y si le sumamos la facilidad que ofrece CamperDays para que cada viaje en autocaravana sea auténtico y sin complicaciones al operar en más de 20 ciudades de toda Europa. Esta época en la que el color marrón inunda los paisajes «permite explorar a tu ritmo, disfrutar de lugares menos concurridos y sumergirse en la cultura, gastronomía y naturaleza de cada región», explica Adriana Neves, responsable de marketing de la compañía.

En primer lugar, otoño es la estación que mejor define la Baviera alemana. Múnich, la capital del estado, combina tradición e historia con innovación y modernidad, y se sitúa muy cerca de los Alpes alemanes y austriacos, convirtiéndose en un punto de partida ideal para explorar la región en motorhome. La ciudad cuenta con edificios históricos reconstruidos tras las guerras, como el Neues Rathaus en Marienplatz, y mercados emblemáticos como el Viktualienmarkt, donde se puede disfrutar de la gastronomía local. Además, Múnich acoge el mundialmente famoso Oktoberfest, llenando la ciudad de vida y visitantes.

Desde la ciudad, los bosques de hayas y robles de Baviera se tiñen de tonos rojos y dorados, y los lagos alpinos reflejan la luz suave de la temporada. Carreteras panorámicas, castillos como Neuschwanstein y pueblos tradicionales hacen de este viaje una auténtica postal de cuento. Para quienes buscan hospedaje, algunos campings destacados son el Jugendübernachtungscamp THE TENT y el Camping Schliersee, ambos ideales para combinar comodidad y contacto con la naturaleza bávara.

También el corazón de Italia late con fuerza en otoño. Florencia, la joya renacentista de la región, ofrece calles adoquinadas, impresionantes obras de arte y arquitectura, y una historia palpable en cada rincón. Ciudad natal de genios de la pintura, la escultura y la ciencia, Florencia deja sin palabras a quienes la visitan, con su Duomo, sus puentes icónicos y sus leyendas fascinantes. Alquilar una autocaravana en Florencia permite explorar la ciudad y, al mismo tiempo, descubrir la Toscana con total libertad.

Más allá de los lugares más conocidos, Florencia tiene joyas escondidas en cada esquina. El Palazzo Vecchio, antigua residencia de la familia Medici, alberga la impresionante Sala del Cinquecento con esculturas de Miguel Ángel y frescos de Giorgio Vasari. Los Jardines de Boboli, junto al Palacio Pitti, combinan naturaleza y arte renacentista, incluyendo la curiosa Grotta di Buontalenti, una cueva artificial encargada por Francisco I de Médicis. Para vistas panorámicas inolvidables, la Iglesia de San Miniato al Monte, situada en una colina, ofrece frescos y una espectacular arquitectura románica.

Las colinas toscanas se tiñen de tonos cálidos, y los viñedos en vendimia, los pueblos medievales y los castillos escondidos entre colinas crean paisajes de ensueño. Podrás degustar gastronomía local, visitar bodegas tradicionales y recorrer ciudades cercanas como Pisa con su famosa torre inclinada, o la costa italiana a través de Livorno y La Spezia. Para hospedarse, algunas opciones destacadas son el Camping Falterona y el Agricampeggio Madonna di Pogi.

En tercer lugar, si vas a recorrer Noruega con una autocaravana, Oslo es parada obligatoria. La capital noruega es tan cuidada y ordenada como bonita. Su zona céntrica fue reconstruida tras un incendio y volvió a renacer de las cenizas junto a la fortaleza de Akershus, un castillo situado a orillas del fiordo y junto al puerto de la ciudad.

Oslo es una ciudad manejable en dimensiones, perfecta para recorrer en autocaravana, y ofrece infinidad de lugares y monumentos que descubrir. Desde el Museo de Barcos Vikingos hasta el Vigeland Park, la capital combina historia, arte y vida urbana. Pero además de la ciudad, los alrededores ofrecen rutas naturales espectaculares. La región de Oslomarka, con sus bosques y lagos, se tiñe de rojo, naranja y dorado en otoño, creando senderos ideales para caminatas y escapadas en camper.

Y si te animas a explorar más allá de Oslo, Noruega ofrece sitios fascinantes como Trondheim, una ciudad reconstruida tras un incendio hace siglos, donde destaca la catedral de Nidaros, la catedral medieval másal norte del mundo. La Ruta Dorada de Noruega, cerca de Trondheim, permite descubrir más de 20 destinos con experiencias gastronómicas únicas y visitas a granjas tradicionales. Y el pueblo minero de Røros, con casas de madera de colores y antiguas minas de cobre, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cerca se encuentra Jutulhogget, el cañón más extenso del norte de Europa.

El otoño transforma los paisajes del este de Noruega en un espectáculo de colores y serenidad. Para hospedarse, existen varias opciones de campings en los entornos de Oslo, como Homannsberget Camping y Utne Camping, que permiten disfrutar de la naturaleza cercana a la capital y de la libertad de recorrer la región en motorhome.

