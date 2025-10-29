El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos Efe

Ábalos alega ante el Supremo que «no es digital» y que hace un consumo compulsivo de «folios» para negar las mordidas

Pide que el Ministerio de Transporte certifique cuántas cajas de hojas para la impresora se le suministraron entre 2028 y 2021

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:40

Comenta

Ni «txistorras» ni «lechugas» ni «soles». Ni tampoco «folios». José Luis Ábalos abre otro frente contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ... ahora a cuenta de las hojas de papel. El nuevo abogado del exdirigente socialista, el exfiscal Carlos Bautista, ha presentado un escrito ante el Supremo en el que niega las acusaciones de la UCO de que el exministro pedía continuamente dinero en metálico a su exasesor Koldo García procedente de las supuestas mordidas por las adjudicaciones amañadas de obra pública usando la expresión «tráeme folios». Según la defensa del diputado, Ábalos en realidad se refería siempre a folios reales porque el imputado, procedente de una «generación no digital», hace un consumo compulsivo de papel para su impresora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  3. 3 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  4. 4

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  5. 5

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  6. 6

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  7. 7

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  8. 8 El racinguismo se deja sentir en Logroño
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ábalos alega ante el Supremo que «no es digital» y que hace un consumo compulsivo de «folios» para negar las mordidas

Ábalos alega ante el Supremo que «no es digital» y que hace un consumo compulsivo de «folios» para negar las mordidas