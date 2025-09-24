El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Begoña Gómez y Cristina Álvarez en la tribunal del Congreso de los Diputados Leticia Aróstegui

La asistente de Moncloa y la cátedra: las claves que pueden llevar a Begoña ante un tribunal popular

Los mails aportados a la causa apunta a que Álvarez, más allá de asistir a la mujer del presidente en sus funciones institucionales, trabajó para potenciar su carrera académica

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:50

La figura de María Cristina Álvarez Gómez -que tras los diferentes volantazos en la instrucción ahora se perfila como el asunto más delicado para Begoña ... Gómez- saltó a los medios hace ahora un año al conocerse el contenido de varios mails adjuntos a la causa contra la mujer del presidente. En esos correos se evidenciaba que Gómez habría usado, al menos desde noviembre de 2021 y hasta febrero de 2024, a esta contratada de Moncloa para gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuya dirección obtuvo en octubre de 2020 a pesar de no ser licenciada universitaria.

