Pedro Sánchez y José Manuel Albares en el Congreso Efe

La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos «sensibles» de Sánchez y su entorno

Los hackers también se han hecho en esta ocasión con información personal de Robles, Albares, miembros del CNI y los directores de las fuerzas de seguridad

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:52

El titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha abierto una investigación 'secreta' sobre una nueva filtración de datos «sensibles» ... y personales de Pedro Sánchez y su entorno familiar (tales como DNI y direcciones domiciliarias), que han sido publicados en foros de la denominada dark web y en un canal de Telegram del presunto hacker N4T0X, quien ha reivindicado esta acción.

