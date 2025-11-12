El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García Ortiz escucha este miércoles en el Supremo las explicaciones de la UCO R.C.

La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO

La abogacía del Estado trata de desacreditar el volcado de los dispositivos de García Ortiz porque excederse del mandato del Supremo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

Un fiscal general del Estado empeñado en desacreditar el trabajo de la unidad de élite de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Inédito, pero ... así es. Iñaki Ocio, el abogado del Estado que representa a Álvaro García Ortiz, este miércoles ha desvelado una de sus bazas en la estrategia de defensa: tratar de desacreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) durante el registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre de 2024, donde clonaron su ordenador, su nube y su teléfono, que ya había sido cambiado previamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  2. 2

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  3. 3 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  4. 4

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  5. 5

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  6. 6

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  7. 7

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  8. 8

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  9. 9

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas
  10. 10

    La gripe aviar dispara el precio de los huevos y la docena ya cuesta un euro más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO

La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO