Imagen en directo en la sala de prensa del interrogatorio del fiscal general

Imagen en directo en la sala de prensa del interrogatorio del fiscal general R.C.

Crónica de un interrogatorio que no fue: «Si me pregunta mi defensa qué se me ha olvidado…»

García Ortiz, sin toga, se erigió en maestro de ceremonias en una comparecencia ensayada mil veces y sin las incómodas preguntas de las acusaciones

Melchor Sáiz-Pardo
Almudena Santos
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo, Almudena Santos y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:08



Álvaro García Ortiz se quitó la toga, pero, aun sin sus vistosas puñetas, se erigió como el maestro de ceremonias absoluto en la hora larga ... que duró su 'no-interrogatorio' en el Tribunal Supremo. Lo inaudito de contemplar un interrogatorio sin preguntas llego al absurdo de que el propio imputado, al final de su monólogo, todavía quiso introducir nuevas ideas que se le habían quedado en el tintero y obligó a su letrado, el abogado del Estado Iñaki Ocio, a repreguntarle cuando ya había dado por cerrado el discurso de su 'cliente.

