Las familias se abrazan a la Reina Doña Letizia vuelve a acoger el dolor de las víctimas de la dana como hace un año en Paiporta

A. S. / L. P. Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:34 Comenta Compartir

Hace casi un año, el domingo 3 de noviembre en el que los valencianos peleaban a brazo partido contra el barro, el dolor y ... la indignación por lo que sentían ya como un desamparo institucional, la imagen de la Reina con los ojos al borde del llanto y el rostro surcado por el lodo arrojado por vecinos de Paiporta quedó inmortalizada para la hemeroteca del peor desastre natural del siglo en España. Aquel día en el que Felipe VI rompió la seguridad del protocolo para pararse y escuchar de viva voz el padecimiento de los supervivientes en la zona cero de la catástrofe, la ciudadanía buscó refugio en doña Letizia, también para espetarle lo que todo un pueblo sufría, el sufrimiento y la ira, ante un trance excepcional. Fue lo que hizo una vecina, Mar, a la que la Reina se acercó tras escuchar sus palabras para abrazarla y decirle «tienes razón». Este miércoles, las familias de las víctimas que perdieron la vida bajo la feroz riada han vuelto a aproximarse a ella para tratar de encontrar consuelo.

Doña Letizia ha protagonizado junto a los damnificados las estampas más emotivas de un homenaje de Estado en el que la memoria de lo sucedido y el recuerdo a los que las aguas se llevaron aquel fatídico 29 de octubre se han entremezclado con una tensión a flor de piel, plasmada en su expresión más crítica en las consignas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, desplazado de la primera línea de autoridades que encabezaban los reyes y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. Noticia relacionada Así están hoy los municipios dañados por la dana Antes de adentrarse en la Ciudad de las Artes y las Ciencias donde se oficiaba la ceremonia, la Reina, muy seria y visiblemente emocionada, se ha parado varios minutos a consolar a los damnificados. Una empatía que ha repetido al terminar el acto, cuando las víctimas han vuelto a llorarle mientras ella las reconfortaba con una rosas rojas en la mano, entregadas por una de los deudos. Las expresiones de cariño han demorado la salida de las autoridades, con Felipe VI sumándose a los gestos de calor hacia los presentes y un Sánchez apartado del epicentro de la escena.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión