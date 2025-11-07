El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Guadalupe Sánchez, durante su conferencia en Santander. Juanjo Santamaría

«El fiscal general tenía que haber activado los mecanismos para saber quién filtró»

Guadalupe Sánchez, abogada del rey emérito, plantea varias propuestas de regeneración democrática en una conferencia sobre la corrupción institucional, celebrada en Santander

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:20

«¿Cómo es posible que el fiscal general del Estado siga al frente de la Fiscalía? Lo mínimo que tendría que haber hecho es haber ... activado los mecanismos necesarios para saber quién filtró». Así de tajante se mostró ayer la abogada Guadalupe Sánchez, que representa, en otros, al rey emérito, durante la conferencia que ofreció en la Filmoteca de Cantabria 'Mario Camus' bajo el título 'Corrupción institucional; propuestas para la regeneración democrática'.

