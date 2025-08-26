El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra portavoz, Pilar Alegría. Efe

El Gobierno aprueba el decreto para iniciar el reparto de menores migrantes desde Canarias

Tras su publicación en el BOE, se prevé que este mismo jueves comiencen los primeros traslados hacia la Península

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 14:35

El Gobierno ha activado este martes el último paso para que miles de menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta empiecen a ser ... distribuidos entre las demás comunidades autónomas. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que fija la capacidad de acogida de cada región y con ello la dimensión del sistema de acogida de todo el país. «Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y niñas que vienen solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria», ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El adiós al estadio más antiguo de España
  2. 2

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  3. 3

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  4. 4

    Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones
  5. 5

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  6. 6

    Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8

    Semana Grande en Laredo: hoy, chupinazo y Rosario
  9. 9 Alerta por unas galletas Fontaneda con «partículas metálicas» distribuidas en Cantabria
  10. 10

    Cuando las barbas de Villalibre veas llegar...

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno aprueba el decreto para iniciar el reparto de menores migrantes desde Canarias

El Gobierno aprueba el decreto para iniciar el reparto de menores migrantes desde Canarias