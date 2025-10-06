El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el pleno del Congreso. Carlos Luján / Europa Press

El Gobierno da otra patada al balón de los Presupuestos y alienta el recelo de sus socios

Junts, Podemos o el PNV creen que Sánchez puede estar calculando el mejor momento para las elecciones

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:05

Comenta

La historia se repite. El Gobierno dejó pasar una vez más el 30 de septiembre, la fecha límite establecida en la Constitución, sin presentar el ... proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. Dos días después, Pedro Sánchez, reiteró que esta vez sí cumplirá con su «obligación», pero, más allá de la orden de Hacienda a los ministerios, el pasado 3 de septiembre, para que establezcan sus prioridades, no ha habido ningún otro movimiento. En el Ejecutivo reconocen que ni hoy por hoy cuentan con los apoyos para sacarlos adelante ni hay nada que indique que puedan tenerlos en un futuro. Y, pese a su afirmación de que la legislatura llegará a término en 2027, entre los grupos parlamentarios empieza a cundir la sensación de que el presidente del Gobierno está midiendo los tiempos con la vista puesta en el calendario electoral del próximo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El árbitro se llama Marta
  2. 2

    La Cantabria vacía... de bares
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo
  5. 5

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  6. 6

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  7. 7

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  8. 8

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto
  9. 9

    Tan bello como una portería a cero
  10. 10

    La UC considera que el centro de datos Altamira es «una oportunidad estratégica única»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno da otra patada al balón de los Presupuestos y alienta el recelo de sus socios

El Gobierno da otra patada al balón de los Presupuestos y alienta el recelo de sus socios