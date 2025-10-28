El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los ministros Diana Morant, Félix Bolaños y Pilar Alegría, se preparan para la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»

Moncloa mantiene la consigna de «mano tendida»hacia los de Puigdemont, que creen que su decisión«se notará pronto»

Miguel Ángel Alfonso
Cristian Reino

Miguel Ángel Alfonso y Cristian Reino

Madrid | Barcelona

Martes, 28 de octubre 2025, 19:06

Comenta

El Gobierno continúa con su día a día como su Carles Puigdemont no hubiera consumado el lunes el divorcio con el PSOEen el Congreso de ... los Diputados. Con una minoría acentuada por la marcha de dos socios del bloque que propició la investidura de Pedro Sánchez –primero Podemos y ahora Junts–, faltan votos para cualquier iniciativa parlamentaria. Y también sobra cierto optimismo. Moncloa, que lleva toda la legislatura negociando ley por ley con los que son sus socios, mantiene su agenda legislativa, impasible a la tozuda aritmética parlamentaria. En ese contexto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó este martes una nueva ley de enjuiciamiento criminal, que calificó como «histórica» y confía en sacar adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  2. 2

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  3. 3

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  4. 4

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  5. 5

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  6. 6 Santoña ofrece 33 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2025
  7. 7

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  10. 10

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»

El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»