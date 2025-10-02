El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno del Parlament. Efe

La izquierda fuerza la suspensión del pleno en el Parlament en solidaridad con la Flotilla

Junts se desmarca de la iniciativa de PSC, ERC, comunes y CUP

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:47

Comenta

El pleno del Parlamento catalán se ha suspendido este jueves, como muestra de apoyo a la Flotilla que se dirigía a Gaza, tras ser ... interceptada por el ejército israelí. La decisión la ha adoptado la junta de portavoces de la Cámara catalana, con el voto a favor del PSC, Esquerra, los comunes y la CUP. Estos cuatro grupos son los que lo han reclamado y los que han forzado la suspensión con su mayoría absoluta. Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. Entre los dirigentes políticos que se han embarcado en la Flotilla, que trataba de llevar ayuda a Gaza, está Pilar Castillejo, la portavoz de la CUP en la Cámara catalana. Hay dirigentes de los comunes, como la exalcaldesa Ada Colau, de ERC y Compromís.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  2. 2

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  3. 3 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  6. 6

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La izquierda fuerza la suspensión del pleno en el Parlament en solidaridad con la Flotilla

La izquierda fuerza la suspensión del pleno en el Parlament en solidaridad con la Flotilla