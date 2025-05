Junts se inclina por votar a favor del decreto del Gobierno sobre aranceles

Cristian Reino Jueves, 8 de mayo 2025, 10:11 | Actualizado 10:23h. Comenta Compartir

Junts per Catalunya se inclina por votar a favor del decreto que el Gobierno lleva este jueves al Congreso para paliar las consecuencias de los ... aranceles de EEUU. El decreto saldrá adelante previsiblemente con los votos de la mayoría de investidura, salvo la abstención de Podemos. PP, Vox y UPN votarán en contra. El secretario general de Junts, Jordi Turull, no querido confirmar este jueves el sentido del voto de los 7 diputados postconvergentes, pero sí ha afirmado que si todo va sobre lo previsto, «no ha de haber problemas». Turull ha dicho que hasta última hora los siete diputados junteros no desvelarán su voto, ya que necesitan que el Gobierno acredite que cumplirá lo pactado con ellos. «A veces pactan una cosa con nosotros y lo contrario con otros», ha señalado Turull en TV3.

El secretario general de Junts ha mantenido el veto a la reducción de la jornada laboral aprobada el martes por el Consejo de Ministros y que el Gobierno tiene muy difícil convalidar cuando llegue al Congreso. Se ha abierto a negociar a la vicepresidenta Díaz y con Sumar, pero lo ve «complicado». Junts insiste en que no es socio del Gobierno y que solo vota a favor de las iniciativas de la Moncloa que considera beneficiosas para los catalanes. El pulso de los de Puigdemont con la Moncloa se mantiene. Tras retirar la petición de que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, los junteros dieron dos meses al presidente del Gobierno para que avance en las cesiones al independentismo y dé cumplimiento a los acuerdos suscritos a cambio de la investidura de Sánchez. «En el mes de mayo han de pasar cosas», ha asegurado. La confianza y la credibilidad están en «números rojos». Esta desconfianza la podría disipar una reunión entre Sánchez y Puigdemont, que Junts aún ve necesaria aunque considera que el PSOE «va tarde». «No queremos una foto», ha advertido.

