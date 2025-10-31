Junts replica a Sánchez que el diálogo está roto al «100%» y presiona a ERC para sumarse al bloqueo

La militancia de Junts ratificó ayer, en una consulta interna, la ruptura de las negociaciones con el PSOE decidida el lunes por la dirección del ... partido. «Romper es romper», ha asegurado este viernes la portavoz postconvergente en el Congreso, Míriam Nogueras, en un mensaje dirigido a quienes cuestionan la decisión de los nacionalistas y a quienes creen, entre ellos los socialistas, que el divorcio es reversible y que la situación se puede reconducir.

La dirección de la formación nacionalista recibió ayer un apoyo muy amplio de sus bases: el 87% de los militantes votó a favor de la ruptura, con el 66% de participación. Junts no queda dividido como partido como cuando en 2022 optó por salir del Govern de Pere Aragonès. La decisión de romper es firme. «Absolutamente», ha reiterado Nogueras. «Se ha acabado el diálogo al 100%», ha asegurado la dirigente soberanista.

El divorcio se traducirá, según Nogueras, en que se apaga toda relación con el PSOE y se truncan todas las negociaciones con el Gobierno y con los socialistas. El Gobierno, en cualquier caso, mantiene la mano tendida. «No vamos a negociar», ha replicado la diputada nacionalista. Los junteros se rebelan contra quienes aseguran, también desde el Gobierno, que la situación ha cambiado poco tras la ruptura postconvergente. «Sánchez miente cuando dice que podrá seguir gobernando», ha afirmado Nogueras. «Puede seguir en el poder, pero no gobernar. No tiene los votos de Junts», ha advertido. El diputado Eduard Pujol oficializó ayer en el Senado, en la comparecencia de Sánchez, el paso de la formación a la oposición.

Los de Puigdemont, en cualquier caso, mantienen una cierta ambigüedad, pues admiten que pueden seguir votando junto a la mayoría de la investidura en alguna iniciativa legal, si es de interés para los catalanes. Ocurrió días atrás con la ley de atención al cliente en catalán. Pasará también con la ley ELA. Pero se espera un voto en contra al techo de gasto y a los Presupuestos. Los de Puigdemont, en cualquier caso, no desaprovechan ninguna oportunidad para exigir al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos. De momento, el partido de Puigdemont no contempla apoyar una moción de censura junto al PP y Vox, ni siquiera si fuera de carácter instrumental, ni reclama elecciones a Sánchez.

Eso sí, Nogueras ha dado este viernes un paso más en su presión al presidente del Gobierno, al reclamar a Esquerra que se plante también contra los socialistas. Junts ha dinamitado la mayoría de la investidura y ahora aprieta para que se agriete también el bloque de izquierdas. «ERC sigue en la foto» y no ha conseguido «nada», ha asegurado. Los republicanos ya han señalado estos días que no tienen intención de «levantarse de ninguna mesa» y que «negocia siempre».