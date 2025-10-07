La ministra de Sanidad avisa a Ayuso sobre el registro de objetores al aborto: «La ley se cumple y punto»

El Gobierno no dejará pasar el órdago de Isabel Díaz Ayuso respecto a la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores del aborto. ... Un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid respondiera con displicencia al requerimiento del jefe del Ejecutivo para que - no solo ella, sino también los gobiernos de Aragón, Asturias y Baleares- lo pongan en marcha a la mayor «celeridad», la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido desde Moncloa: «La ley se cumple y punto».

De las cuatro comunidades requeridas este lunes, tres aseguraron ayer que cumplirían con la norma que regula la interrupción voluntaria del embarazo y, en algunos casos, que ya preparan el decreto para implementar esos listados, que son de acceso restringido para la Administración y tienen una función meramente organizativa. Ayuso, sin embargo, replicó que se tomaría su tiempo para responder a Pedro Sánchez y arguyó que, en cualquier caso, lo que no se puede hacer es «estigmatizar» ni a quienes practican abortos ni a quienes no lo hacen; algo que ya se explicita en la ley.

García se ha mostrado tajante. «Nosotros ya le damos la respuesta: la ley en nuestro país se cumple y vamos a usar todas las herramientas para que sea así», ha reiterado. Esa advertencia ya la hizo el propio Sánchez en el escrito formal enviado la víspera. De momento, el Ejecutivo no plantea llegar tan lejos, pero en último extremo, podría llegar a la aplicación del articulo 155 de la Constitución, que implica la intervención de la autonomía.