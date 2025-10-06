Peinado ofrece a la Complutense personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por el software
El juez apunta a que la institución es presunta víctima de la «apropiación indebida» porque la herramienta informática era de su propiedad
Lunes, 6 de octubre 2025, 11:24
El juez Juan Carlos Peinado ha ofrecido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por la supuesta apropiación indebida ... de esta herramienta que la mujer de Pedro Sánchez -sostiene el instructor- incorporó a su empresa privada a pesar de que la misma había sido pagada por patrocinadores de su Catedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) a condición de que fuera titularidad centro académico.
«Como quiera que uno de los delitos por los que se sigue el presente procedimiento, es el delito de apropiación indebida, en concreto de un supuesto software, cuya financiación, estaba destinada para que fuere a favor de la Universidad Complutense de Madrid, ha de considerarse que dicha Institución Pública, debe tener el carácter de perjudicada», apunta el titular de Juzgado de Instrucción 41 de Madrid en una providencia firmada el pasado viernes, solo horas después de que decidiera tratar de sentar a la esposa del presidente del Gobierno en un segundo juicio ante el jurado acusada, entre otros delitos, de haberse quedado para su empresa privada con la herramienta informática diseñada para la universidad.
